EMILIA-ROMAGNA, ZONA ROSSA DALL’8 MARZO/ Ordinanza Bonaccini: ecco quali province

Torna la zona rossa in Emilia-Romagna: questo il destino dei comuni facenti riferimento alla Ausl Romagna, e cioè tutti quelli delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vigore da lunedì 8 marzo a domenica 21 marzo. Come si legge sul portale regionale, “il provvedimento viene adottato per fermare la diffusione dei contagi, che continua ad aumentare a causa delle nuove varianti, anche fra giovani e giovanissimi, e per proteggere la rete ospedaliera, dove sono in costante crescita i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Ausl Romagna e informati i sindaci“. Nelle ultime due settimane, nel territorio di competenza dell’Ausl Romagna, si è infatti registrata un’incidenza di 832 casi di positività ogni 100mila abitanti. Numeri purtroppo drammatici, soprattutto se si pensa che l’indicazione del Cts – secondo l’Agi – è quella di una zona rossa automatica nel momento in cui si supera la soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti.

Emilia-Romagna zona rossa dall’8 marzo: ecco le nuove restrizioni

Nell’analizzare la situazione che ha portato all’istituzione della zona rossa in Romagna, la Regione riporta l’incremento di 486 ricoveri nei reparti Covid negli ultimi 14 giorni, “mentre le terapie intensive risultano occupate al 38%, al di sopra della soglia limite del 30%“. La Regione Emilia-Romagna informa che “le principali restrizioni che verranno introdotte con la zona rossa, in aggiunta a quelle previste in arancione scuro – a partire dagli spostamenti, vietati sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità (come fare la spesa o l’acquisto di beni e servizi essenziali) – riguardano la chiusura di nidi e materne, la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole dalle elementari e l’Università, lo stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie“.



