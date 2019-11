Emiliana Cantone al Festival di Sanremo?/ “Pare abbia una canzone che farà storia…”

La Napoli neomelodica non è solo Tony Colombo. Ci sono voci che potrebbero fare la storia della musica italiana. Questo potrebbe essere il caso di Emiliana Cantone, secondo quanto riportato da Alberto Dandolo per Dagospia. Famosa da quando aveva 13 anni, la cantante napoletana con i suoi video ha fatto milioni di visualizzazioni. In lei si identifica una intera generazione, ma ora potrebbe essere pronta per il salto, quello vero. E Napoli dovrà supportarla e sostenerla. «Forse Sanremo? Ah saperlo… Si sussurra abbia una canzone che farà storia…», ha scritto il giornalista che evidentemente ha raccolto più di una indiscrezione sui progetti musicali di Emiliana Cantone. E dunque la Napoli dei sentimenti più autentici, ma anche teatrale, potrebbe essere rappresentata all’Ariston da Emiliana Cantone. Resta da capire se queste indiscrezioni troveranno poi conferma, magari già nelle prossime settimane. Lei dal canto suo fa la vaga, ma anche così lancia qualche segnale.

EMILIANA CANTONE AL FESTIVAL DI SANREMO? IL “SALTO” DELLA RAGAZZA DI CASALNUOVO

«La normalizzazione di una tragica, cruenta realtà fatta di carrozze e pistole». Così Alberto Dandolo su Dagospia parla di Tony Colombo, Tina Rispoli e le loro ospitate da Barbara D’Urso. Ma la Napoli neomelodica è molto altro e lo dimostra – secondo il giornalista – la carriera di Emiliana Cantone. «Ed è il caso una ragazza perbene, di una voce che resterà nella storia della canzone della città più controversa d’Italia». Anche lei si è esibita in un video con Tony Colombo: era il 2017 e con lui ha inciso un brano, “Acaricia mi cuerpo”. Ma ora la ragazza di Casalnuovo, che «rappresenta una pietra rara nel panorama della canzone napoletana degli ultimo 15 anni», è pronta ad entrare all’interno di quel “sistema” da cui ora è ancora lontana. A patto che le indiscrezioni riguardanti la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo abbiano un riscontro concreto… E per questo non ci resta che aspettare.





