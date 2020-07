Emiliana Morgante, moglie Stefano Masciarelli/ “Mi ha tormentato fino a che…”

Chi è Emiliana Morgante? In molti la conoscono come la moglie di Stefano Masciarelli ma molti altri sanno bene che lei è un’imprenditrice di successo che, insieme al cugino Enrico il brand di bijoux chiamato By.Me. I fan dell’attore sanno bene che, però, è una donna che è da sempre al suo fianco e che non ama le luci della ribalta cercando di cambiare “strada” quando è possibile. Di lei ha parlato molto proprio Stefano Masciarelli quando, qualche settimana fa, ospite a Domenica In da Mara Venier, ha raccontato alcuni momenti della loro storia d’amore dal loro incontro al “pressing” fatto per convincerla ad uscire insieme: “Le ho dato un po’ di tormento, perché c’eravamo conosciuti alla festa di un amico, Gianfranco D’Angelo. Poi lei è andata via e io da fine agosto a ottobre l’ho tormentata“.

EMILIANA MORGANTE, MOGLIE DI STEFANO MASCIARELLI

I due sono sposati dal 2012 e il loro amore va avanti a gonfie vele tant’è che lo stesso Stefano Masciarelli ha sottolineato che non riesce davvero ad annoiarsi con lei perché è sempre dinamica e creativa. Dal canto suo, invece, la Jewelry Designer ha sottolineato che “Stefano è il suo tutto e che non potrebbe farne a meno”. Oggi l’attore è ospite a C’è tempo per.. e in molti si aspettano di avere novità sul loro rapporto amoroso dopo otto anni di matrimonio e questa lunga quarantena che ha messo in crisi molti volti noti.



