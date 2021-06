Emiliano Brembilla è uno dei protagonisti di Ultima gara, il film firmato da Raoul Bova in onda oggi su Canale5, ma è anche un nuotatore che ha deciso di mettersi a nudo per raccontarsi a cominciare proprio dalla sua passione. Emiliano Brembilla è un nuotatore italiano classe 1978 che i più attenti avranno riconosciuto già per il suo ruolo in Come un delfino sempre al fianco dell’attore. Chi ha seguito il nuoto sa bene di chi stiamo parlando perché Emiliano Brembilla è sicuramente un campione che ha vinto 54 titoli italiani e 15 europei ma anche 2 Bronzi e 2 Argenti e anche la sua vita è sicuramente molto intensa un po’ come quella di tutti coloro che si trovano impegnati e impelagati in progetti importanti e impegnativi.

Massimiliano Rosolino/ "L'Isola dei Famosi? Mi mancano le mie figlie", e in Ultima gara..

Emiliano Brembilla, chi è? Ex nuotatore e protagonista in Ultima gara

Nato a Ponte San Pietro il 21 dicembre 1978, Emiliano Brembilla ha fatto il suo esordio nel 1994 a soli 15 anni già in ambito internazionale. I primi titoli senior italiani sono arrivati l’anno successivo conquistando i tecnici della Federazione italiana. Nel 1996 la prima partecipazione ad una Olimpiade e l’anno dopo arriva la consacrazione definitiva. Il nuoto gli ha regalato grandi soddisfazioni nella vita ma anche in quella privata visto che Emiliano Brembilla ha conosciuto la moglie proprio nelle vasche che lo hanno visto allenarsi per tanto tempo. Lei Giovanna, una maestra, e ha saputo regalargli non solo tanto amore (che lui celebra spesso sui social) ma anche due figlie, Viola e Margherita, le figlie di cui è padre attento e premuroso. Chi lo conosce sa bene che Emiliano Brambilla è un campione non solo nel nuoto ma anche nella vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE:

Ultima gara, docufilm Canale 5/ "Bortuzzo, Rosolino e Magnini grande rivelazione"Rocío Muñoz Morales, compagna Raoul Bova/ "Crisi? Sono molto fiera di lui!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA