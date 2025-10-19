Emiliano Fiasco, chi è il giovane ballerino sedicenne che ha già partecipato a un programma della De Filippi: lo sfogo durante le registrazioni

Tra le new entry di Amici 25 troviamo Emiliano Fiasco, nuovo ballerino del talent condotto da Maria De Filippi sul quinto canale. Emiliano ha deciso di fare il suo ingresso nel programma ma stando alle registrazioni della puntata di domenica sarebbe stato protagonista di un duro sfogo contro se stesso: “Faccio schifo” ha detto dopo un’esibizione che non sembra averlo convinto pienamente.

E’ tutta un’altra invece l’opinione dei telespettatori nei suoi confronti, visto che nei giorni scorsi dopo la puntata di domenica in tanti hanno notato le doti e le qualità del ragazzo e allievo: “Merita già la finale, balla come una piuma, è straordinario” si legge in uno degli svariati messaggio in sostegno del giovanissimo. La scuola di Amici come da tradizione è anche questo, ti mette davanti alle fragilità e alla crescita, come se fosse uno specchio della vita davanti al quale sono passati tanti allievi poi divenuti artisti famosi e professionisti.

Emiliano Fiasco e il rapporto con Maria De Filippi

L’ingresso nella casetta di Amici 25 di Emiliano Fiasco ha acceso i riflettori su una questione che non era particolarmente nota ai più. Infatti, il giovanissimo classe 2008 è legato a Maria De Filippi da ancora prima di entrare nel programma, aveva già preso parte a un altro format storico del piccolo schermo, Emiliano Fiasco a soli 12 anni aveva ballato a Tu si que vales proprio davanti agli occhi della vedova di Maurizio Costanzo.

Già in quell’occasione Maria De Filippi aveva avuto modo di osservare da vicino le doti artistiche del ragazzo, oggi entrato nella scuola di Amici 25 e pronto a mettersi in mostra con le sue doti già apprezzate largamente dai telespettatori del programma.

