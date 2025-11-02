Emiliano Fiasco non c'è ad Amici 25: perché? Rumor e anticipazioni confermate: il ballerino non presenzia alla puntata di oggi e...

Emiliano Fiasco non c’è ad Amici 25: perché? Maglia ancora sospesa per il ballerino…

Un’assenza che pesa e si fa notare, quella di Emiliano ad Amici 25. Dunque, perché il talentoso ballerino non c’è oggi in puntata e non appare? Come era trapelato nelle anticipazioni della puntata di oggi, domenica 2 novembre, il concorrente di Amici 25 non è in studio e non ha partecipato alla trasmissione, né preso parte alle sfide. Non è chiaro perché sia assente, ma forse sarà la stessa conduttrice Maria De Filippi a spiegare e fare chiarezza.

Intanto il suo destino all’interno della scuola più amata di Italia, resta alquanto incerto. Secondo quanto riferito da SuperGuidaTv il ragazzo “potrebbe avere ancora la maglia sospesa”. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che sintonizzarsi su Canale 5, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 14.00.

Emiliano Fiasco, il mondo dello spettacolo nel destino

Indipendentemente da come proseguirà la sua avventura ad Amici 25, Emiliano Fiasco ha tutte le carte in regola per frasi strada nel mondo della danza. Considerato una promessa nel panorama nostrano del ballo, è un ragazzo sensibile, determinato, dotato di un talento raro che ha saputo coltivare e coccolare, nonostante la giovane e poca esperienza alle spalle. Qualcuno lo avrà già visto in tv tempo fa.

Emiliano Fiasco ha partecipato a Tu sì que vales nel 2021, ballando sulle note di “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni e provocando la commozione di Gerry Scotti. Negli anni successivi ha continuato a calcare i palchi della tv, con “Star in the Star” di Ilary Blasi, ma anche una piccola partecipazione nello show “Viva la danza” di Roberto Bolle. Ora l’avventura ad Amici 25, preceduta dai musical nei maggiori teatri italiani con “Billy Elliot”.

