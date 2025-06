Tra i grandi amori di Lucrezia Lante della Rovere c’è stato anche Emiliano Liuzzi. Una storia, la loro, durata diversi anni e terminata prima che lui morisse stroncato da un infarto in giovanissima età. Aveva solamente 46 anni, infatti, l’opinionista, quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Un dolore immenso per tutti coloro che gli volevano bene e per i suoi due figli. Anche la stessa Lucrezia ha sofferto moltissimo dopo la morte del suo ex compagno, un uomo conosciuto in quanto opinionista e giornalista de Il Fatto Quotidiano.

La loro storia d’amore è stata infatti importantissima nella vita di Lucrezia Lante della Rovere, che ha passato diversi anni al fianco del giornalista. “In questi momenti vai giù nel pozzo. Io l’ho fatto. Ma poi tocchi il fondo, ti concedi di star male, e speri di tornare su. In quello gli amici sono fondamentali” ha raccontato Lucrezia, che ha sofferto molto dopo l’addio all’ex compagno, morto all’improvviso nella notte per un infarto.

Emiliano Liuzzi, chi è e com’è morto l’ex compagno di Lucrezia Lante della Rovere: il malore nel 2016

Emiliano Liuzzi, ex compagno di Lucrezia Lante della Rovere, è morto nel 2016. Giornalista e opinionista, si è laureato alla Columbia University di New York, cominciando poi la sua carriera in diversi quotidiani, come Il Tirreno e dopo ancora a L’Espresso. Nel 2009, Liuzzi ha cominciato a collaborare con Il Fatto Quotidiano, dove lavorava anche al momento della morte. Era anche collaboratore di Domenica Live, programma Mediaset. La morte di Emiliano Liuzzi, arrivata nel 2016 nella notte, ha lasciato sconvolti tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene, come appunto Lucrezia Lante della Rovere. Allo stesso tempo è stato enorme lo shock nel mondo del giornalismo, che si è trovato a piangere un giovane giornalista ricco di talento.