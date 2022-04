Emiliano Mascetti, morto ex calciatore Verona/ Si è spento a 79 anni, malato da tempo

E’ morto nelle scorse ore Emiliano Mascetti, ex calciatore e bandiera dell’Hellas di Verona. Squadra che milita in Serie A. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 6 aprile 2022, l’ex giocatore ha perso la vita all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia. Aveva il cuore di fatto gialloblu, visto che nel noto club veronese ci aveva giocato per ben undici stagioni, raggiungendo anche il record di marcature realizzate nel massimo campionato, 35, traguardo che rimase tale fino al 2015, quando venne poi superato dall’ex campione del mondo Luca Toni.

Emiliano Mascetti nacque in Lombardia, a Como, l’11 marzo del 1943, e dopo aver debuttato nella compagnie calcistica lariana, quella della sua città, si era trasferito in Toscana, precisamente presso il Pisa. Nel 1967, poi, era arrivato lo sbarco a Verona fra le fila dell’Hellas, club che in quell’annata militava in Serie B, ma che grazie anche al contributo di Emiliano Mascetti riuscì a raggiungere la promozione in Serie A. Fra le fila veronesi era rimasto per 11 anni, fino al 1980, ad eccezione di una parentesi con la maglia del Torino nella stagione 1973-1974, e 1974-1975.

EMILIANO MASCETTI: DAL RECORD CON LA CASACCA GIALLOBLU ALLO STORICO SCUDETTO

Tante le soddisfazioni ottenute con la casacca gialloblu, a cominciare dal numero di presenze, ben 330, secondo record di sempre dietro a Luigi Bernardi. In totale segnò 46 gol con la divisa dell’Hellas Verona, di cui 35 nella massima Serie. Fu capitano e simbolo della squadra scaligera, dove poi era tornato a fine carriera nelle vesti di direttore sportivo, nel periodo d’oro, quello culminato con lo storico scudetto firmato 1984-1985 nonché le qualificazioni alle coppe europee e due finali di Coppa Italia.

In quel periodo sono sbarcati al Bentegodi campioni del calibro di reben Elkjaer e Hans-Peter Briegel nonché tutti i vari protagonisti del tricolore indimenticabile. Emiliano Mascetti ha lavorato anche per la Roma e l’Atalanta, ma il Verona è sempre stata la sua casa. “Il Presidente Setti e tutto l’HVFC – il post social degli scaligeri – piangono la scomparsa della Leggenda gialloblù Emiliano ‘Ciccio’ Mascetti, dapprima bandiera sul campo e poi Direttore Sportivo dello Scudetto. Un abbraccio colmo di affetto e commozione al figlio Matteo e a tutta la famiglia”.











