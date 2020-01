Emiliano Pierantoni marito Carlotta Maggiorana/ Quella volta in macchina… (GF Vip 4)

Emiliano Pierantoni è il marito di Carlotta Maggiorana, eletta Miss Italia nel 2018 e, in questi giorni, concorrente del Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione e condotto dal giornalista Alfonso Signorini, affiancato in studio dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Intervistato dal quotidiano “La Repubblica”, Pierantoni ha rivelato come ha conosciuto la splendida donna che ora ha al suo fianco. “Quando l’ho vista per la prima volta, in un locale nelle Marche, io avevo trent’anni e lei appena diciassette… Era troppo giovane per approfondire”, ha affermato scherzosamente, per poi proseguire così: “Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di darle il primo bacio, in macchina”. La loro relazione è poi sfociata nel matrimonio, celebrato l’11 agosto 2018 nella chiesa della Gran Madre di Dio di Grottammare, dopo la proposta che lui le aveva fatto il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Carlotta Maggiorana è così divenuta la prima Miss Italia sposata della storia (a Mirca Viola, nel 1987, fu revocata la corona proprio per questo motivo, poi il regolamento è cambiato).

EMILIANO PIERANTONI: “SOGNO UN FIGLIO”, MA LEI…

Esperienza di Carlotta al Grande Fratello Vip 4 a parte, Emiliano Pierantoni non ha mai negato di desiderare un figlio dalla sua dolce metà, anche se quest’ultima, tra un impegno di lavoro e l’altro, ha preferito attendere. “Se una moglie è contenta, anche la coppia è felice”, ha dichiarato lui, per poi aggiungere: “Carlotta ha già fatto tante cose nel mondo dello spettacolo, ma ogni volta, terminato il suo impegno, è tornata subito a casa”. Ecco, a tal proposito, i progetti futuri potrebbero regalare un finale diverso rispetto a quello a cui Pierantoni è abituato. “Mi piacerebbe fare un film con Meryl Streep, Julia Roberts, Denzel Washington. Ma non disdegno neppure il mondo dello spettacolo”, ha confessato Carlotta, certa del fatto che il suo Emiliano “saprà sostenermi. In fondo, a Miss Italia mi hanno iscritto lui e mia madre. E poi è un uomo, avrà pazienza, anche perché io sono una donna all’antica, credo ancora in certi valori e la famiglia è importantissima”. Emiliano e Carlotta condividono, tra l’altro, la grande passione per i motori e spesso effettuano le prove libere su pista.

