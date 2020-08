Emilie Richard il paradiso alla fine del mondo/ Su Canale 5 il film con Rolf Kanies

Emilie Richard il paradiso alla fine del mondo va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film realizzato in Germania nel 2009 dalla ZDF con regia di Thomas Hezel mentre la sceneggiatura porta la firma di Frank Bucks, Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jens Langbein e Robert Schulte-Hemming, il montaggio è stato eseguito da Julia Prokasky e nel cast figurano Elisabeth Lanz, Jorg Schuttauf, Franziska Schlattner, Rolf Kanies, Valeria Eisenbart e Ralph Herforth.

Emilie Richard il paradiso alla fine del mondo, la trama del film

Ecco la trama di Emilie Richard il paradiso alla fine del mondo. Julia è una bella biologa che ad un certo punto della propria esistenza si rende conto di avere una vita non soddisfacente o quantomeno non in linea con quelle che erano le sue aspettative. Lei, insomma, matura la decisione di voler cambiare stile di vita, non accetta più l’aver impegnato tanti anni della sua esistenza nel viaggiare da una parte all’altra del mondo per i suoi studi e decide anche di mettere la parola fine al suo matrimonio con un marito che si è dimostrato estremamente insensibile e violento. Avendo ancora tante energie e soprattutto volendo avere una vita migliore, la donna decide di andare a vivere presso la casa della propria figlia in Nuova Zelanda dove peraltro ha ricevuto un’importante proposta di lavoro per lavorare all’interno di un centro di biologia marina per un progetto che ha come principale obiettivo quello di tutelare l’ambiente e soprattutto di salvare dall’estinzione una razza particolare di pinguini.

Durante questa nuova esperienza lavorativa e soprattutto di vita, la donna avrà l’opportunità di ricostruire i tasselli della propria esistenza anche grazie alla conoscenza di un uomo di nome Matthew che lavora come ranger all’interno di una area protetta. Non appena i due si conoscono appare chiaro come tra di loro ci sia un certo legame e non passerà tantissimo tempo prima che inizino a frequentarsi con la speranza di poter essere entrambi felici. Julia però non può fare a meno di notare come nell’animo del ranger vi sia un atteggiamento piuttosto negativo e pessimista, dovuto soprattutto al fatto di aver perso tragicamente alcuni anni prima sia la propria moglie che il figlio. È avvenuto in un terribile incidente di cui lui si sente principale responsabile, il che non gli permette di andare avanti e di perdonarsi.

L’amicizia tra i due va avanti con Julia che inizia a maturare la decisione e l’opportunità di rifarsi una vita sentimentale al fianco di Matthew, ma al tempo stesso sa benissimo che dovrà aiutarlo a superare questo problema di natura psicologica. Tuttavia, per la donna questo non sarà il suo unico problema in quanto il suo attuale marito grazie all’aiuto di un investigatore privato, è riuscito a scoprire il suo nascondiglio e quindi sembra essere pronto a tutto pur di riportarla a casa.



