Emilie Richards amore e magia/ Su Canale 5 il film con Oliver Mommsen (19 giugno)

Emilie Richards amore e magia va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film realizzato in Germania nel 2011 la cui distribuzione è stata effettuata direttamente sul circuito televisivo. La regia di questa pellicola è stata affidata a John Delbridge il quale ha dato il proprio contributo per quanto concerne la stesura della sceneggiatura mentre il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Emilie Richards. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Oliver Mommsen, Tessa Mittelstedt, Elisabeth Trissenaar, Klaus Wildbolz, Isabella Marie Brown Quigley e Lisa Chappell.

Emilie Richards amore e magia, la trama del film

Ecco la trama di Emilie Richards amore e magia. A New York da alcuni anni vive un uomo di nome Duncan il quale si occupa della sua figlia April. Lui è originario della Nuova Zelanda ed in particolar modo di una piccola cittadina che ha dovuto abbandonare in seguito alle continue tensioni avute con il proprio padre che lo voleva a capo della piccola azienda di famiglia e soprattutto nella gestione dell’albergo di famiglia. L’uomo adesso deve far repentinamente ritorno nella sua patria nativa in quanto è stato avvertito dell’improvvisa morte del padre il che richiede la sua presenza anche perché è il principale erede di tutto l’albergo. Per nulla disposto a riprendere quel passato che per lui ha significato quasi sempre sofferenza e mancanza di libertà l’uomo si vede costretto a salire sul primo aereo e quindi far ritorno nella lontana Nuova Zelanda.

Qui dovrà ritrovare tutti i ricordi legati al suo passato e soprattutto cercare di riallacciare anche i rapporti con la mamma Melissa che ormai non sentiva più da diversi anni. Il suo intento è quello di vendere quanto prima l’albergo e quindi fare ritorno alla sua vita di sempre New York. Tuttavia le prospettive cambiano in maniera repentina quando Duncan fa la conoscenza della splendida Mara Tuner. Si tratta di una affascinante dottoressa che oltre ad occuparsi della sua professione e anche una vera e propria attivista pronta a spendersi lungamente per protesi proteggere tutte le bellezze naturalistiche presenti nella loro località. Tra i due scatta la scintilla dell’amore della passione e soprattutto per Duncan ci sarà da rivedere i propri progetti per quanto riguarda il presente ma anche soprattutto per quanto concerne il futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA