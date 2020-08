Emilie Richards amore ritrovato/ Su Canale 5 il film con Sophie Schutte (19 agosto)

Emilie Richards amore ritrovato va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola del 2010 prodotta in Germania con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Emilia il pass con la regia di Michael Keusch mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da Frank Buchs e Barbara Engelke. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Cavill, le musiche della colonna sonora sono state composte da Lens Langbein e Robert Schulte Hemming mentre nel cast figurano Sophie Schutte, Daniel Morgenroth, Arlen James, Molly Leishman e Bettina Kupfer.

Emilie Richards amore ritrovato, la trama del film

Ecco la trama di Emilie Richards amore ritrovato. Tina è una giovane donna che ha deciso di lasciare la sua cittadina natale in Nuova Zelanda per realizzare il sogno di lavorare in un settore molto importante. Per fare questo è dovuta andare a vivere negli Stati Uniti d’America sperando di avere successo e di costruirsi un futuro proprio come l’ha sempre desiderato e sognato.

Purtroppo la morte del padre oltre ad avere delle ripercussioni importanti dal punto di vista affettivo avrà delle conseguenze e anche dal punto di vista concreto della vita quotidiana in quanto si vede costretta nel lasciare la propria vita e la propria professione negli Stati Uniti d’America per far ritorno alla sua cittadini e quindi occuparsi dei suoi giovani fratellastri di nome Robin e Lissy. Infatti dopo la morte della madre il padre aveva deciso di rifarsi una vita con un’altra donna dalla quale ha avuto due figli di cui si occupava praticamente da solo.

Tuttavia ci sono anche notizie questa tragedia in quanto la giovane donna adesso ha l’opportunità di gestire in prima persona un ottimo hotel che il padre le ha lasciato l’isola di Aorang. La sua vita dunque è piena di impegni tra quelli legati alla gestione dell’albergo E quelli negativi e sue due fratellini. La cosa non è semplice anche perché i ragazzi più giovani hanno delle difficoltà oggettive nell’accettare quanto successo alla loro padre. La situazione sembra migliorare quando mi pressi dell’albergo si trasferisce un uomo molto ricco ed affascinante di nome Nicholas.

Il primo impatto tra di loro non è dei migliori ma poco alla volta otre a diventare degli ottimi amici vedranno anche nascere una relazione amorosa. Un amore che sarà però turbato in ragione di alcune problematiche che l’uomo deve affrontare con la legge risultando principale accusato della morte della moglie avvenuta in circostanze ancora misteriose.

Video, il trailer di Emilie Richards amore ritrovato





© RIPRODUZIONE RISERVATA