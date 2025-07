Uno dei volti noti di Ciao Darwin è quello di Emilio Contaldo, l’uomo che dopo aver preso parte ad una puntata nel 2010, venne richiamato da Paolo Bonolis per via della sua simpatia. Contaldo è stato più volte ospite della trasmissione, tanto da ritagliarsi un suo spazio e da diventare un volto familiare al pubblico.

Per la prima volta prese parte a Ciao Darwin nel 2007, ricoprendo il ruolo inedito di Padre Natura, in maniera dissacrante e ironica. Dopo quell’esperienza del 2007, nel 2010 era tornato e aveva gareggiato per la squadra del Mezzogiorno, rendendosi protagonista. Da quel momento Paolo Bonolis e Luca Laurenti lo hanno più volte chiamato, come nel 2023, quando ha fatto un cameo nella prima puntata di Ciao Darwin 9, quella tra Angeli e Demoni.

Emilio Contaldo, dopo aver registrato quella puntata di Ciao Darwin 9, è morto. Il voto tv è stato colto da un infarto e ad annunciarlo era stato proprio il programma Mediaset, con questo messaggio: “Ci hai lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia”. Emilio, infatti, non aveva fatto in tempo a vedere la messa in onda di quella puntata: era morto infatti a luglio, prima che la puntata venisse mandata in tv.

Chi era Emilio Contaldo, volto noto di Ciao Darwin

Emilio Contaldo, di 58 anni, era originario della provincia di Salerno, a San Marzano sul Sarno. L’uomo era conosciuto in paese come “Meliucco O’ Scarraffcchio”, come raccontato da Positano News. Dopo le sue esperienze a Ciao Darwin era diventato molto noto in zona: lo riconoscevano in strada per aver partecipato al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E, allo stesso modo, il pubblico lo riteneva ormai un volto amichevole, quasi di famiglia: per tanti è stato un grande dispiacere, infatti, apprendere della sua morte arrivata a soli 58 anni per via di un infarto.

