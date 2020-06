Emilio Fede arrestato per evasione/ A Napoli assieme alla moglie: bloccato in albergo

Emilio Fede torna al centro delle pagine di cronaca. Il noto giornalista, storico ex direttore del telegiornale di Rete Quattro, è stato arrestato in quel di Napoli per evasione. A darne notizia è stato il quotidiano Il Roma, (scoop poi ripreso da molte altre testate come ad esempio il Corriere della Sera), che racconta di come l’ex braccio destro di Berlusconi stesse cenando con la moglie, Diana De Feo, in un ristorante sul lungomare di via Partenope a Napoli. I due avevano deciso di regalarsi una bella serata in vista dell’89esimo compleanno di Fede, che cade domani, 24 giugno. Peccato però che Emilio, condannato agli arresti domiciliari, non avesse ricevuto l’autorizzazione per lasciare la sua abitazione di Milano, di conseguenza, è stato bloccato perchè considerato latitante. Come scrive Il Roma, una scena che ha dell’incredibile si è palesata presso il ristorante sul lungomare partenopeo, con sei carabinieri che si sono presentati in borghese, invitando il giornalista, claudicante dopo la recente caduta, a rientrare nell’albergo dove alloggiava.

EMILIO FEDE ARRESTATO A NAPOLI: OGGI VERRA’ LIBERATO?

Il tutto pare essere comunque un grande malinteso, in quanto Emilio Fede ha concluso il suo periodo di domiciliari di 7 mesi (pena poi da completare con 4 anni di servizi sociali), e di conseguenza aveva deciso di lasciare la Lombardia. Mancava però l’autorizzazione del tribunale di sorveglianza milanese, che sarebbe arrivata in giornata, ma in attesa dell’ok, Fede aveva informato i carabinieri di Segrate per poi appunto recarsi a Napoli in treno assieme alla moglie, ex senatrice di Forza Italia. Una volta riportato in albergo, i carabinieri avrebbero interrogato il giornalista, intimandogli di non lasciare l’alloggio in attesa della risposta del giudice che verrà comunicata stamattina. Il viaggio a Napoli doveva concludersi nella giornata di giovedì, ma Fede sembra destinato a fare rientro a Milano fin da subito. Il Roma racconta di come la moglie sia rimasta visibilmente scioccata dall’arresto.



