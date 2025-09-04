Emilio Fede, la figlia Sveva non ha dubbi: "Attacchi e critiche? Sono un riconoscimento...È morto da guerriero, rimasto sempre lucidio"

Martedì 2 settembre è morto Emilio Fede, il giornalista e storico direttore del Tg4 si è spento a 94 anni in seguito ad una malattia, al suo fianco le figlie Simona e Sveva e proprio quest’ultima, che è rimasta sempre accanto al padre soprattutto dopo la morte della moglie del giornalista Diana De Feo ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha ripercorso la carriera e la vita privata di Fede ma soprattutto si è lasciata andare ai ricordi sul padre. Ha anche spiegato con chiarezza com’è morto e soprattutto ha rotto il silenzio sulle critiche che anche in quest’occasione non sono mancate.

La morte di Emilio Fede ha scatenato reazioni contrastanti tra chi lo ha ricordato come un grande giornalista, pioniere di un modo tutto nuovo di fare giornalismo e chi invece lo ha criticato per essere stato esageratamente di parte e spesso sopra le righe. Accanto ad elogi e ricordi commossi, infatti, non mancano anche critiche a attacchi. E la figlia di Emilio Fede, Sveva, ha detto la sua proprio su questo aspetto: “Gli ho riportato la stima, l’affetto, i ricordi di chi aveva lavorato con lui… Gli ho letto anche i passaggi critici di qualche articolo, per lui non avrebbero fatto differenza, come non la fanno per me. In fondo, sono comunque una forma di riconoscimento.”



Com’è morto Emilio Fede, la figlia Sveva: “Negli ultimi giorni è stato un guerriero”

Durante l’intervista al Corriere della Sera la figlia Sveva ha raccontato anche gli ultimi giorni del papà, com’è morto Emilio Fede: “Due anni fa era caduto, era molto debole ed era stato ricoverato al San Raffaele. Era stato dieci giorni in rianimazione: i medici dissero che non ce l’avrebbe fatta. Invece si riprese, tornò in reparto e poi venne in questa struttura. Era arrivato in sedia a rotelle, gli avevano detto che non avrebbe più camminato. Invece, dal deambulatore al bastone, si è rimesso in piedi. È stato un periodo bellissimo della sua vita.” Successivamente, tuttavia, le sue condizioni di salute si sono aggravate e negli ultimi giorni la situazione è peggiorata: “Sono stati da guerriero. Era sereno perché sapeva che avrebbe raggiunto la sua adorata Diana, ma è stato combattivo fino alla fine. I medici non si spiegavano come facesse a resistere. È rimasto lucido fino al giorno prima: mi ha abbracciata, mi ha sorriso. Salutava tutte le persone della casa di riposo con baci mandati con la mano”.