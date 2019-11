Emilio Fede ricoverato al San Raffaele dopo caduta/ Come sta? “Fatica a parlare”

Brutto incidente domestico per Emilio Fede: l’ex direttore del Tg4, ora agli arresti domiciliari per effetto della condanna nel processo Ruby bis, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo una brutta caduta in casa. Ne dà notizia l’Adnkronos, spiegando come il giornalista 88enne «è stato portato a seguito di una caduta al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano». Le sue condizioni di salute al momento restano riservate anche se Repubblica scrive «Per lui alcune contusioni giudicate non gravi». Al momento è sotto osservazione dei medici dell’ospedale San Raffaele che già hanno curato più volte Silvio Berlusconi anche di recente: la caduta sarebbe avvenuta nell’abitazione di Segrate dove appunto Emilio Fede sta scontando gli arresti domiciliari dopo la grave condanna di favoreggiamento della prostituzione per le cene “eleganti” di Arcore in merito allo scandalo Rubygate. Non si hanno precisi riferimenti sulle attuali condizioni di salute sia prima che dopo la caduta, anche se sui social alcuni account danno qualche accenno in più.

EMILIO FEDE, I RUMORS DA MEDIASET “FATICA A PARLARE”

In particolare l’account social “Il Biscione” che riporta da anni rumors e “voci di corridoio” in Mediaset riporta poco fa «L’amico Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele, mi dicono che a malapena riesca a parlare. Proprio in un momento il cui il tg4 subisce il passaggio ad un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero tutti. In attesa di un riassetto dell’intrattenimento». Ovviamente non è una fonte né medica né familiare per cui va presa con il dovuto distinguo, ma al momento è l’unica altra voce che riporta le condizioni dell’ex giornalista di Tg1 e Tg4. Si attendono comunicazioni ufficiali dal San Raffaele e dai familiari di Emilio Fede, ma nel frattempo rinnoviamo come redazione l’augurio per una più pronta guarigione dopo l’incidente domestico che ha coinvolto questa mattina Emilio Fede, a pochi giorni da un simile incidente occorso al suo amico di vecchia data Silvio Berlusconi.

