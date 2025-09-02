Come sta Emilio Fede: in condizione critiche, aggravamento improvviso nella Rsa dove è ricoverato. La figlia conferma: "Sta lottando come un leone"

COME STA EMILIO FEDE: IN RSA IN CONDIZIONI GRAVI

Preoccupano le condizioni di salute di Emilio Fede dopo l’improvviso aggravamento degli ultimi giorni: il giornalista televisivo, che ha compiuto 94 anni lo scorso giugno, si trova ricoverato da diversi mesi presso la Rsa San Felice di Segrate (Milano), ma la sua situazione clinica è peggiorata recentemente.

Infatti, in queste ore la sua famiglia si è riunita nella Residenza per stargli vicino. Attualmente non sono trapelate informazioni relative a un possibile trasferimento in ospedale, come il San Raffaele che è a poca distanza dalla Rsa.

A confermare il peggioramento delle condizioni di Emilio Fede la figlia Sveva, che al Corriere è spiegato che è effettivamente in condizioni critiche, dopo un aggravamento degli ultimi giorni.

Sveva è al fianco del padre per assisterlo, con la nipote Ottavia, mentre il nipote Guelfo sta tornando dall’estero proprio per stare vicino al nonno in questa battaglia complessa. “Continua a lottare come un leone, è un guerriero“, ha assicurato Sveva Fede al Corriere.

EMILIO FEDE E LA VECCHIAIA: “NON TEMO NULLA”

Emilio Fede aveva parlato delle sue condizioni nelle scorse settimane, mostrando grande caparbietà. “Non temo più niente“, aveva dichiarato a luglio a Libero, ricordando che in passato aveva scalato il Monte Bianco. Pur essendo consapevole delle difficoltà che comporta la vecchiaia, l’ex direttore del Tg4 aveva espresso grande rispetto.

D’altra parte, guardava al futuro con fiducia: dopo aver compiuto 94 anni, infatti, si era proiettato verso i 100, visto che sarebbe “un bel traguardo“. Per quanto riguarda la sua permanenza nella Rsa dove si trova ancora, aveva dichiarato di trovarsi bene e di aver costruito “rapporti umani veri” con gli altri ospiti. Tra l’altro, ha avuto anche modo di riscoprire “l’importanza dell’affetto“, che per Emilio Fede è “il vero potere“.