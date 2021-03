Emilio, fratello Luca Gaudiano/ “Ti ho visto scendere le scale ho rivisto papà”

Luca Gaudiano è tra i finalisti per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. E la sua Foggia spera. Spera nel trionfo di ‘Polvere da Sparo’, che in caso di vittoria finale potrebbe decretare una data storica per la città pugliese. Sarebbe infatti la prima vittoria per un artista nato a Foggia. Eppure diversi artisti hanno sfiorato la vittoria tra i big in gara, a cominciare da Renzo Arbore con il suo ‘Il Clarinetto’. Arrivò al secondo posto della classifica nell’edizione del 1986 dietro al mitico Eros Ramazzotti, che vinse con il celebre brano Adesso tu. Quattro anni più tardi vinsero il molleggiato Celentano e Claudia Mori. Lui è nato a Milano, ma non ha mai rinnegato le sue origini foggiane. Anche in questo caso, tuttavia, non si può parlare di vera vittoria. Ecco perché Foggia questa sera spera e sogna con Luca Gaudiano per le Nuove Proposte.

Luca Gaudiano trionfa per le nuove proposte al Festival di Sanremo?

Luca Gaudiano con Polvere da Sparo avrebbe tutte le carte in regola per vincere il suo Sanremo e regalare alla città di Foggia una grande soddisfazione. Chi non vede l’ora di riabbracciarlo, di certo, è il fratello Emilio che in un lungo post sui social ha esaltato il percorso del fratello. L’emozione è forte, così come il ricordo del padre scomparso: “Quando ti ho visto scendere le scale non ho visto solo te. Ho visto Papà, ho visto la nostra famiglia, ho visto tutte le persone che hanno sofferto e che stanno soffrendo per chi non c’è più, ho visto la nostra città che era tutta lì con te. L’hai riempito l’Ariston“, ha scritto Emilio nella dedica a suo fratello Luca Gaudiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA