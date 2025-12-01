Emilio Salgari, chi è e com'è morto lo scrittore di Sandokan fiction di Rai1: drammi, lutti, moglie malata e figli, suicidio: "Arricchiti su mia pelle"

Tutte le vite sono piene di gioie e dolori, ma con alcune il destino sembra che si accanisca maggiormente, è il caso di Emilio Salgari, il papà di Sandokan. Lo scrittore nasce a Verona nel 1862 e sin da subito non solo ha la passione per la scrittura ma anche una fervida fantasia e immaginazione che lo porta a scrivere il suo primo romanzo a soli 20 anni dal titolo I selvaggi della Papuasia, il successo arriva però l’anno dopo a soli 21 anni con Le tigri della Malesia che segnano l’inizio di una fortunata e prolifica produzione letteraria fatta di avventure ambientate in paesi del sub-continente asiatico, che Salgari non aveva mai visitato.

Emilio Salgari non è solo uno scrittore creativo e avvincente ma anche un studioso. Per le sue opere si documenta incessantemente riuscendo a conoscere ed approfondire cultura e usi di popoli che lui non ha mai visto e conosciuto. Salgari non si è mai mosso dall’Italia e dunque i suoi 80 romanzi sono frutto di un duro lavoro. Ad un amico, nel 1909, aveva confidato che la professione di scrittore dovrebbe essere ricca di soddisfazioni morali e materiali, e invece la sua è stancante e priva di riconoscimenti: “Sono inchiodato al mio tavolo per molte ore al giorno e alcune della notte e quando riposo sono in biblioteca a documentarmi.” Un capitolo a parte meriterebbe la vita privata dello scrittore.

Sandokan, moglie di Emilio Salgari, Ida Peruzzi e i figli Fatima, Nadir, Romero e Omar

Particolarmente intensa e struggente fu anche la vita privata dello scrittore di Sandokan, la fiction che andrà in onda su Rai1 a partire da questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, con una versione rivisitata con protagonista Can Yaman. La moglie di Emilio Salgari si chiamava Ida Peruzzi, da lui ribattezzata Aida come l’eroina di Giuseppe Verdi. I due ebbero un colpo di fulmine e si sposarono il 30 gennaio del 1892. Lei era un’attrice di teatro ma soffriva di depressione.

Emilio Salgari e la moglie Ida Peruzzi ebbero quattro figli: Fatima, Nadir, Romero e Omar ma le loro condizioni di vita furono estremamente difficili. Lo scrittore di Sandokan che in vita ha scritto più di 80 romanzi e curato svariate riviste di viaggi fu obbligato a contratti di lavoro estenuanti. Fu costretto a scrivere tre libri l’anno e, per mantenere quei ritmi, doveva scrivere almeno tre pagine al giorno senza la possibilità di rileggere. A causa del conseguente stress scriveva fumando un centinaio di sigarette al giorno e beveva un bicchiere di vino marsala dopo l’altro la fatidica e la stanchezza e la condizioni di salute sempre più precarie dell’amata moglie Ida, richiusa in manicomio, causarono allo scrittore un esaurimento nervoso.



Emilio Salgari e la morte drammatica e scioccante: il suicidio e la lettera contro i suoi editori

Emilio Salgari è morto suicida la mattina di martedì 25 aprile 1911. Lo scrittore di Sandoka lasciò sul tavolo tre lettere indirizzate ai figli, ai direttori di giornali, ai suoi editori. Ai figli Omar, Nadir, Romero e Fatima scrisse: “Sono un vinto: non vi lascio che 150 lire, più un credito di altre 600 che incasserete dalla signora…” La lettera più dura, tuttavia, la rivolse ai suoi editori, una vera e propria invettiva con cui li accusava apertamente: “A voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna.” Salgari scelse di morire come avrebbe potuto fare uno dei suoi personaggi, prendendo il solito tram con un rasoio in mano si recò nel bosco di Val San Martino e si uccise squarciandosi il ventre la gola guardando verso il nord. Come ultima beffa del destino anche la sua morte passò inosservata, il suo funerale fu offuscato dalle celebrazioni che si tennero a Torino per la celebrazione del 50esimo dell’Unità d’Italia.