Emilné Henger, chi è la nonna di Mercedesz/ “La sento ogni giorno, più di mamma Eva”

Mercedesz Henger e il rapporto con la nonna Emilné

C’è una persona di cui Mercedesz Henger sente molto la mancanza ed è sua nonna. Emilné Henger è la mamma di Eva Henger e nonna con la quale Mercedesz ha un rapporto davvero molto forte. Di lei ha raccontato anche a Nicolas Vaporidis durante una chiacchierata all’Isola dei Famosi. Ormai la fine di questa avventura è vicina e, confidandosi col nuovo amico, Mercedesz svela a chi farà la prima telefonata una volta finita la sua avventura.

Mercedesz Henger sfrutta Edoardo per business?/ L'ex Fulvio: "Nessuno vi cag* se non parlate male di lei"

“La prima telefonata? Qualche settimana fa avrei detto mia madre, però adesso ti dico mia nonna, immediatamente.” ha ammesso la ragazza. D’altronde quello con nonna Emilné è un vero e proprio amore: “Io mia nonna la sento tutti i giorni nella vita vera, molto più di quanto sento mia madre e inizia a mancarmi tantissimo la quotidianità”, ha raccontato ancora Mercedesz.

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, flirt finito post Isola dei Famosi?/ Lei chiarisce la sua posizione...

Emilné Henger è la nonna di Mercedesz

Nella solitudine del confessionale, Mercedesz Henger ha poi avuto modo di condidarsi, parlando non solo dell’affetto per la nonna ma anche delle sue emozioni in generale: “Sono contenta di aver raggiunto un punto in cui mi sento libera di parlare di cose che per me sono veramente importanti come il rapporto con mia nonna.” ha spiegato la naufraga. Così ha aggiunto: “Sono così, mi vergogno quando provo troppe emozioni, quindi è bello parlarne senza vergognarmi, senza sentirmi in soggezione, quindi sono molto contenta”. E chissà che nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi Mercedesz non riceva una sorpresa proprio dalla sua amatissima nonna.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis bacchetta Mercédesz Henger all'Isola dei Famosi/ "Te la devi tirare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA