Emily Angelillo dopo Detto Fatto/ “Ho paura, ricevo calunnie e insulti indicibili”

Non si placano le polemiche a seguito della puntata di Detto Fatto dello scorso 24 novembre, e del tutorial per la spesa sensuale. Il caso social ha portato addirittura alla sospensione del programma da parte della Rai, con la dirigenza e la conduttrice, Bianca Guaccero, che si sono successivamente scusate. Nel mirino delle critiche è finita anche Emily Angelillo, la ballerina che è stata la protagonista del tutorial: “Voleva essere una risata in un momento difficile – ha commentato ai microfoni di Fanpage – da tutto ciò si è scaturito un polverone, la cosa più brutta è proprio stata come è venuta fuori la mia persona”. La stessa insegnante di pole dance ha poi scritto un lungo post sulla propria pagina Facebook, sottolineando la sua vicinanza, da sempre, al mondo delle donne: “Ho sempre combattuto contro i cliché e gli stereotipi che riguardano il mio lavoro. Essere accusata di trasmettere messaggi sessisti mi ferisce perché non appartiene alla mia sensibilità”.

EMILY ANGELILLO: “VIOLENZA CONTRO DI ME SUI SOCIAL”

Ovviamente a coloro che hanno puntato il dito contro il tutorial di Detto fatto in maniera intelligente, si sono mischiati anche gli hater, i famosi leoni da tastiera, che invece hanno cominciato ad insultare e minacciare a destra e a manca: “La violenza che si è scatenata contro di me sui social – ha proseguito Emily Angelillo, esternando la propria preoccupazione – mi sta distruggendo emotivamente e psicologicamente, dato che ho ricevuto e continuo a ricevere una moltitudine di calunnie e insulti indicibili che mi mettono paura”. Intanto in casa Rai si cerca una soluzione per provare a risolvere la questione “Detto Fatto”. Secondo quanto scrive TvBlog, Bianca Guaccero non è in discussione in quanto la linea editoriale non è di sua competenza, mentre potrebbe cambiare la struttura del programma, con il taglio di Daniele Cerioni e dentro Gabriella Oberti. Non è da escludere anche un cambio di autori, e di conseguenza è probabile che il programma non vada in onda per un’altra decina di giorni.



