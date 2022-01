Emily Blunt, chi è ‘nuova’ Mary Poppins di Hollywood/ Marito e figlie dell’attrice

Questa sera Rai 1 propone un classico, o sarebbe meglio dire uno dei prossimi nuovi classici del periodo natalizio e delle feste in generale, è l’occasione è propizia per tornare a parlare di Emily Blunt, una delle attrici allo stesso tempo più amate e sottovalutate degli ultimi anni: la 38enne originaria di Londra, ma oramai naturalizzata statunitense, è protagonista infatti della pellicola “Il ritorno di Mary Poppins”, diretta da Rob Marshall nel 2018 e sequel del capolavoro del 1964 che vedeva Julie Andrews nei panni della celebre tata venuta dal cielo. Ma cosa sappiamo di Emily Blunt e della sua vita privata? Andiamo con ordine.

Nata nella capitale inglese come Emily Olivia Leah Blunt da una famiglia dell’upper class locale, è in un certo senso figlia d’arte dato che sua madre, Joanna Mackie, è una ex attrice: come spesso accade, l’avvicinamento al mondo della recitazione avviene per caso e poi diviene una scelta di vita; la giovane Emily, affetta da balbuzie da piccola, comincia a frequentare un corso di recitazione su suggerimento di una sua insegnante. Sarà la svolta perché, anni dopo, iscritta a un college privato e dedicandosi già al mondo delle arti e dello spettacolo, sarà notata da un agente teatrale: da lì è un crescendo a partire da Shakespeare agli esordi in tv nel 2003 e pochi mesi dopo sul grande schermo nella pellicola “My summer of love” del regista polacco Pawel Pawlikowski. Nel corso della sua già lunga carriera la Blunt ha ricevuto, oltre a riconoscimenti per questa pellicola d’esordio, anche quattro nomination ai Golden Globe, senza mai vincere, mentre nel 2019 è stata insignita dello “Screen Actors Guild Award” quale Miglior Attrice non Protagonista per “A quiet place” di John Krasinski.

EMILY BLUNT, CHI E’? VITA PRIVATA E FIGLIE DELL’ATTRICE CHE INTERPRETA MARY POPPINS

E proprio questa prova ci consente di parlare della vita privata di Emily Blunt: infatti il film è stato diretto dal suo compagno, negli ultimi anni affermatosi anche come regista a Hollywood ma conosciuto dagli amanti di serie tv soprattutto per la sua carriera attoriale e per essere stato il celebre Jim di “The Office”. Insomma, un esempio di come un felice connubio sentimentale possa proseguire sul set e la Blunt, nonostante la pellicola non sia stata osannata dalla critica, è riuscita a ricevere uno dei premi più importanti della sua carriera proprio quando ha avuto l’occasione di essere diretta dal suo compagno. Come è noto, i due stanno assieme da dodici anni mentre in precedenza l’attrice aveva avuto una significativa relazione col crooner Michael Bublè per diverso tempo.

John Krasinski è entrato nella vita di Emily infatti nel lontano 2009, anno del loro fidanzamento ufficiale: all’epoca il primo aveva appena fatto il salto dal set alla macchina da presa con un adattamento cinematografico di un saggio di David Foster Wallace, mentre la Blunt era ancora poco nota al grande pubblico. I fiori d’arancio sono arrivati a stretto giro di posta dato che la coppia è convolata a giuste nozze già nel 2010, scegliendo il nostro Paese (“Adoro l’Italia” aveva detto motivando la sua decisione): infatti Emily e John si sono sposati il 10 luglio 2010 a Cernobbio, nell’incantevole scenario del lago di Como, come peraltro tante altre star del jet-set hollywoodiano: nel 2014 è arrivata la prima delle loro due figlie, Hazel, mentre la sorellina Violet è nata due anni dopo, nel 2016; in questo intervallo di tempo, a dimostrazione che oramai la sua nuova vita è negli States, la Blunt ha pure ottenuto la cittadinanza statunitense (2015).



