Emily Hartridge è morta: incidente in monopattino/ Nota YouTuber travolta da un tir

Dopo la prima vittima in Francia, il monopattino elettrico segna un’altra morte choc anche nel Regno Unito. Ad aver perso la vita è stato un personaggio molto noto almeno oltremanica, Emily Hartridge, 35 anni e tra le più conosciute YouTuber inglesi oltre che nota conduttrice. La donna, con un importante seguito social (la pagina Instagram ha quasi 60mila follower e mezzo milione di fan sul canale YouTube) è stata travolta due giorni fa da un tir mentre era alla guida del suo monopattino elettrico. L’incidente choc, come spiega Repubblica.it, è avvenuto nel quartiere di Battersea a Londra, poco distante dalla sua abitazione. Emily si stava recando a Green Park, nel cuore della Capitale inglese, dove avrebbe dovuto prender parte ad un convegno su donne e sanità mentale, temi che la stessa YouTuber affrontava con il consueto sorriso di sempre anche nel suo canale oltre che nei suoi social.

EMILY HARTRIDGE MORTA YOUTUBER: INCIDENTE IN MONOPATTINO

L’incidente in monopattino che ha provocato la morte di Emily Hartridge si è verificato lo scorso sabato. Poco prima la donna aveva postato su Instagram un messaggio contro il sessismo, purtroppo sempre più diffuso in ogni ambito, proprio dopo aver ricevuto le offese di un utente. Emily lascia il compagno Jake Hazell, 27 anni, con il quale stava tentando da tempo di avere un bambino. Ed anche questo era diventato uno dei temi che la YouTuber aveva recentemente affrontato sui social. A tal proposito aveva annunciato di aver congelato i suoi ovuli. La morte era stata un’altra tematica affrontata, questa volta con ironia, dalla stessa YouTuber in uno show, ospite di Channel 4, dove aveva inscenato il suo funerale: “E ho solo una trentina di anni!”, aveva scherzato. Ora, in seguito alla sua morte si è tornati a porre l’accento sull’uso dei monopattini elettrici nelle grandi città, dopo che anche Parigi ne aveva limitato l’utilizzo. A Londra, l’utilizzo di questo mezzo è vietato su strada e marciapiedi ma dopo la morte della 35enne potrebbero essere prese delle misure ancora più restrittive.

