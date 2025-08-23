Emily in Paris in lutto: malore fatale per l’assistente alla regia Diego Borella sul set veneziano, stop immediato alle riprese.

Diego Borella, morto il regista che lavorava a Venezia per Emily in Paris: ecco chi era

Diego Borella è morto sul set della quinta stagione di Emily in Paris, la serie con Lily Collins che ormai da anni tiene incollati i fan su Netflix. Le riprese a Venezia sono state immediatamente interrotte, proprio mentre si stava girando l’ultima scena di giovedì 21 agosto 2025. In quel momento, Borella ha avuto un malore sul set all’Hotel Danieli, ma i soccorsi non hanno potuto far altro che accertarne la morte.

Il regista aveva solo quarantasei anni e aveva lavorato in tutto il mondo tra New York, Roma e Londra. Non solo, da poco aveva pubblicato anche un libro, “5. 7. 5. Haiku per un anno“, pieno di favole ispirate alla cultura giapponese. Proprio lui era stato chiamato per collaborare alle riprese a Venezia di Emily in Paris, iniziate il 15 agosto e previste fino al 25, ma per lui durante la giornata di giovedì non c’è stato scampo: dopo essersi accasciato, è passato a miglior vita. Per il momento le riprese della serie si fermano in rispetto di Diego Borella mentre continua la promozione per la quinta stagione. Solo pochi giorni fa, Netflix ha pubblicato le prime immagini annunciando che Emily in Paris tornerà il 18 dicembre.