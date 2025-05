Emily, chi è la figlia di Riccardo Scamarcio nata dalla relazione con l’ex compagna Angharad Wood: “È bravissima e molto simpatica”

Finita la stagione televisiva su Canale5 oggi è domani andrà in onda Verissimo Le Storie, il best off con le interviste più divertenti ed emozionanti andate in onda in quest’ultima edizione. Ed oggi sabato 31 maggio 2025 è andata in onda anche l’intervista di Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin dove ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata parlando dei suoi affetti più cari, la sua famiglia: i suoi genitori, la fidanzata Benedetta Porcaroli e la figlia Emily.

Genitori di Bianca Guaccero, chi sono Rosaria ed Ettore/ "A loro due devo tutto, sono fondamentali"

La figlia di Riccardo Scamarcio, Emily, è nata dalla relazione con l’ex compagna Angharad Wood. Classe 2020 oggi la piccola ha 4 anni e mezzo. “Emily cresce, parliamo, facciamo tanti discorsi” ha ammesso l’attore per poi aggiungere che sua figlia è un vero e proprio fenomeno, parla tantissimo ed è molto simpatica e dice già di essere un’attrice, canta, balla e con le la vita di Scamarcio è cambiata: “Sono cambiato, sono più responsabile perché sento che la mia vita è importante perché voglio starle vicino.”

Chi sono i genitori di Camila Giorgi?/ Sergio e Claudia, tra Argentina e tennis: "Papà padrone? Non mi dà..."

Riccardo Scamarcio e la confessione sulla figlia Emily: “È nata poco dopo la morte di mio papà”

La figlia di Riccardo Scamarcio, Emily, è nata poco dopo la morte del padre del papà dell’attore ed è stata ovviamente una gioia dopo un grave e doloro lutto. Adesso che è padre tutto ha un senso, e la piccolo lo tiene non solo con i piedi per terra ma anche ancorato alle sue radici. Durante l’intervista a Verissimo l’attore ha confessato di averla desiderata tanto spiegando che quando si hanno dei figli con loro si ritorna un po’ bimbi e che ha preso coscienza del fatto che con Emily fa delle cose che facevo io con mio padre da piccolo.” ed è una sorta di filo conduttore tra passato e futuro. E subito dopo ha concluso dicendo che lui ha sempre voluto diventare padre, era un desiderio che aveva già a vent’anni. Ha inoltre aggiunto che la piccola ha un ottimo rapporto con la sua nuova compagna.