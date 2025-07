Chi è Emily Pallini, l'influencer ed ex fidanzata di Ludwig? La notorietà raggiunta grazie a Tik Tok nel 2018: tra loro un'importante differenza di età

Per diversi anni Ludwig è stato legato alla bellissima e molto popolare influencer Emily Pallini, di dieci anni più piccola di lui. I due, nonostante la grande differenza di età, hanno vissuto una storia d’amore importante che si è poi conclusa qualche tempo fa. Ma chi è Emily Pallini? L’influencer e creator ha cominciato la sua carriera da giovanissima e in poco tempo ha ottenuto un successo straordinario, con milioni di visualizzazioni sui social. Su Tik Tok la seguono più di 2 milioni di persone e anche su Instagram è enorme il suo successo.

Nata a Roma nel 2002, nel 2018 ha cominciato a farsi conoscere: la sua bellezza è stato certamente un volano per la popolarità ottenuta ma non solamente questo ha segnato il suo successo, dovuto anche da tanti altri fattori, in primis i suoi contenuti sulla moda e il lifestyle. La storia d’amore con Ludwig è stata ufficializzata nel 2022: i due si sono più volte fatti vedere insieme e in poco tempo si sono diffuse le coi di una loro relazione d’amore.

Emily Pallini, ex fidanzata di Ludwig: chi è? “Non avevo idea di…”

La ex fidanzata di Ludwig era stata vista con lui a Dubai e Cortina D’Ampezzo: la loro vicinanza non è passata inosservata e in poco tempo si era cominciato a parlare di un possibile fidanzamento tra i due. Emily Pallini, inizialmente, non aveva idea di chi fosse Ludovico: il primo incontro tra i due è avvenuto in gruppo, grazie ad Alessia Lanza, un’altra influencer molto amica di Emily. Nonostante la Pallini conoscesse la musica di Ludwig non aveva idea di che faccia avesse: così, quando si sono trovati insieme nello stesso gruppo di amici, per Emily è stata una sorpresa conoscere quel ragazzo che non sapeva chi fosse, almeno prima di conoscere il suo nome, che le era già noto.