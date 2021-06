Emily Ratajkowski, bufera social/ “Non si tiene in braccio così un bambino”

La top model Emily Ratajkowski è una vera star sui social. Con il nome di Emrata è seguita a oltre 27.7 milioni di follower su Instagram. Da sempre la modella è al centro di critiche e polemiche e negli anni ha spesso subito “shitstorm” da parte degli hater su Instagram. Lo scorso 8 marzo 2021 è diventata mamma del primo figlio Sylvester Apollo, nato dal matrimonio con Sebastian Bear-McClard. Il bambino è stato fotografato più volte sui social della madre, senza mai mostrare il suo viso. Nonostante l’accortezza di tutelare la privacy del figlio, Emily Ratajkowski è finita in una bufera social proprio per uno scatto con il bambino, tanto che la modella è stata costretta a disattivare i commenti sotto il post incriminato.

Emily Ratajkowski: critiche per una foto con il figlio

Nel giorno del suo trentesimo compleanno Emily Ratajkowski ha condiviso una serie di scatti insieme al piccolo Sylvester Apollo. Il bambino è stato immortalato di spalle e il suo volto non è visibile. Ma ad aver acceso l’odio social è il modo in cui la modella tiene in braccio il bambino: Emrata tiene il bambino con un solo braccio e non offre nessun sostegno alla sua testa. “Non si tiene in braccio così un bambino”, hanno tuonato in tanti sentenziando che la modella non sarebbe quindi una brava madre. Secondo alcuni utenti si tratterebbe solo di un momento per scattare la fotografia: infatti nello scatto finale la modella tiene il figlio con due braccia. Per altri invece, il modo con cui la modella tiene in braccio il bambino è voluto per non nascondere il bikini della sua linea di costumi in coordinato con quello del figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

