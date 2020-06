Emily Ratajkowski diventa bionda/ Video, “cambio look per ripartire”

Emily Ratajkowski diventa bionda per dare un taglio al passato e cercare nuovi stimoli. Si sa, quando una donna compie una rivoluzione sui suoi capelli probabilmente vuole tagliare i ponti col passato e aprirsi una nuova strada. La splendida modella ha raccontato, come riportato dal Corriere della Sera, che: “Non avevo mai colorato i capelli in vita mia, ora però ho preso questa decisione e sono felice. Ho festeggiato il mio compleanno e sono pronta a iniziare una nuova fase dopo questo periodo così difficile per tutti. Spero che il nuovo look sia auspicio di positività e leggerezza. La bellezza per me deve essere anche gioisa ed espressiva”. Non sono mancati i commenti dei fan che hanno apprezzato questa sua scelta.

Emily Ratajkowski diventa bionda, per far in modo che il Coronavirus sia alle spalle

Il cambio di Emily Ratajkowski, diventata bionda, fa riflettere. Se anche le star sentono questa necessità di lasciarsi alle spalle un periodo davvero molto complicato. Il Coronavirus ha cambiato per sempre il nostro mondo, togliendoci certezze ma facendoci anche capire che la vita è bella per quello che ci ha sempre offerto, cioè la normalità. Emily sa di essere un personaggio molto in vista e con questo passo deciso ha voluto mandare un segnale a tutti, facendo capire che si può ricominciare dimenticando quello che è stato il periodo più brutto dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.



