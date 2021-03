Emily Ratajkowski, foto con figlio “beautiful boy”/ Ira web “Non era gender neutral?”

E’ bastata una foto pubblicata nei giorni scorsi da Emily Ratajkowski su Instagram a scatenare le polemiche. Nello scatto la bellissima modella è immortalata mentre allatta il piccolo Sylvester Apollo Bear, il figlio avuto produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard. A scatenare l’ira social però, non è stato lo scatto in sè ma quanto scritto dalla neo mamma nella didascalia: “Beautiful boy”. Cosa ci sarebbe di così assurdo dietro due semplici parole? Per comprenderlo occorre fare un piccolo passo indietro. Tutto nascerebbe da alcune dichiarazioni che la modella ha rilasciato lo scorso ottobre alla rivista Vogue America, poche settimane aver scoperto di essere incinta. “Ecco perché non voglio rivelare il sesso di mio figlio”, si leggeva nella cover della rivista a lei dedicata.

In quella occasione, infatti, Emily Ratajkowski aveva svelato: “Quando io e mio marito diciamo ai nostri amici che sono incinta, la loro prima domanda è quasi sempre: ‘Sapete già se sarà maschio o femmina?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso di nostro figlio fino a quando non avrà 18 anni: sarà lui o lei a farcelo sapere allora. A quel punto tutti ridono, ma questa battuta nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o di cosa – stia crescendo nella mia pancia”.

EMILY RATAJKOWSKI CON IL FIGLIO AL SENO “BEAUTIFUL BOY”: IRA SOCIAL

Proprio alla luce delle precedenti parole della top model Emily Ratajkowski, la didascalia alla foto mentre allatta il suo bambino ha fatto molto discutere. Ad intervenire è stato qualcuno appartenente alla comunità per la libertà di definizione dell’identità sessuale che ha accusato la modella di essersi rimangiato quanto detto solo nei mesi scorsi, accusandola quindi di incoerenza. E se sono numerosi i commenti di felicitazioni e complimenti per quella foto, altrettanto numerosi sono i messaggi di chi ha contestato con forza le sue parole “beautiful boy”: “Avevo capito che tuo figlio sarebbe stato gender neutral, che avrebbe scelto lui la sua identità sessuale”, si legge tra i commenti. “Perché hai scritto boy? Lascia che sia cosa preferisce”, ed ancora, “Forse la mia memoria inizia a non funzionare bene, ma pensavo che avessi detto che il bambino ti avrebbe detto il sesso preferito una volta abbastanza grande”. Indipendentemente dagli attacchi e dagli stereotipi, è bello pensare che suo figlio sarà libero di essere ciò che vuole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)





