Emily Ratajkowski tradita dal marito Sebastian Bear-McClard?/ I rumors sul divorzio..

Emily Ratajkowski verso il divorzio: il marito l’avrebbe tradita

Sembra essere giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Emily Ratajkowski e il marito, l’attore americano Sebastian Bear-McClard. L’indiscrezione sulla coppia è stata lanciata dalla rivista Page Six, secondo la quale la supermodella starebbe pensando al divorzio dal marito in seguito a un tradimento. A confermarlo è anche una fonte vicina alla modella che, in esclusiva alla rivista, ha scagliato tutta la sua rabbia contro l’attore confermando anche il tradimento da lui messo in atto: “Sì, ha tradito. È un imbroglione. È disgustoso. È un cane“.

La modella non avrebbe ancora chiesto il divorzio, tuttavia sarebbe orientata verso questa strada dopo che il matrimonio con Bear-McClard sembra ormai giunto a un punto di non ritorno. Le indiscrezioni sui presunti tradimenti di lui si sono aggiunte ad un altro indizio che ha posto la coppia sotto i riflettori del gossip internazionale nell’ultimo periodo: le voci sulla loro crisi, infatti, hanno iniziato a diffondersi quando la Ratajkowski è stata avvistata senza la sua fede nuziale al dito.

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear McClard: la nascita del loro primo bebè

Pare così al capolinea una delle storie d’amore più sorprendenti dello showbiz, soprattutto per il modo con cui è stata ufficializzata. Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard, infatti, si sono sposati in gran segreto con una cerimonia intima tenutasi a febbraio 2018 a New York e ufficializzata sui social il giorno stesso. Inoltre la top model e l’attore avevano reso pubblica la loro storia d’amore solo due settimane prima delle nozze.

Dal loro matrimonio è nato lo scorso anno un bebè, Sylvester Apollo, del quale non avevano voluto rivelare il sesso. Una scelta dettata da una logica ben precisa, come rivelato dalla top model in un’intervista a Vogue America: “Quando ce lo chiedono rispondiamo che non lo sapremo finché non avrà diciotto anni e sarà lui, o lei, a farcelo sapere“. La decisione è stata quella di rendere autonomo il loro bebè circa l’identificazione in uno o nell’altro sesso con lo scorrere degli anni, indipendentemente dal suo sesso biologico.

