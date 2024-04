Eminem, annunciato il nuovo album/ Video, dopo 4 anni l’artista torna con “The Death of Slim Shady”

Eminem ha annunciato l’arrivo di un nuovo album. A 4 anni dall’uscita del suo precedente lavoro, datato 2020, il cantante e rapper americano ha fatto sapere che a breve pubblicherà “The Death of Slim Shady (Coup de grâce)”, che si può tradurre in “La morte di Slim Shady (Colpo di grazia)”. L’annuncio è arrivato via social con tanto di piccolo trailer in cui si vede un giornalista che annuncia un’inchiesta tv sulla morte appunto di Slim Shady, l’alterego di Eminem.

Il cronista commenta “A causa delle sue rime-scioglilingua, complesse e spesso criticate, l’anti-eroe biondo conosciuto come Slim Shady non si è mai dovuto preoccupare di avere pochi nemici” per poi intervistare alcune persone fra cui il rapper 50 Cent, lanciato proprio da Eminem, “Non è un amico, è uno psicopatico”, con il giornalista che replica: “È proprio per queste buffonate e testi maleducati che Slim Shady ha incontrato la sua fine. Rimanete con me, e scopriremo gli eventi che hanno portato alla sua morte”.

EMINEM, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM: “ERA QUESTIONE DI TEMPO…”

A fine video appare invece lo stesso cantante che esclama: “Sapevo che era solo questione di tempo per Slim”. Non è chiaro quando uscirà il nuovo album di Eminem visto che non vi è ancora una data d’uscita, ma nell’annuncio si fa riferimento alla prossima estate, di conseguenza dobbiamo aspettarcelo indicativamente nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Per quanto riguarda i contenuti, invece, come sottolinea Repubblica si sa ancora ben poco a parte che alcune delle tracce del nuovo album sono state prodotte da Dr. Dre, storico produttore a stelle e strisce che ha lanciato proprio Eminem nel mondo della musica. All’inizio di quest’anno fu proprio lo stesso Dre ad annunciare che Eminem fosse al lavoro su un nuovo progetto e a cui stava partecipando.

EMINEM, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM: LO SCHERZO DEL PRIMO APRILE

Curioso come lo scorso uno aprile l’artista annunciò di essere pronto a pubblicare un nuovo album salvo poi spiegare che fosse un Pesce d’Aprile, mentre questa volta è tutto vero e a 4 anni dall’uscita di Music to be murdered by (tra l’altro non accolto proprio positivamente dalla critica), sta per arrivare il nuovo progetto dell’americano.

Come detto sopra, a marzo era stato Dr Dre a rivelare che Eminem fosse al lavoro su un nuovo album: “Eminem sta lavorando ad un nuovo album che uscirà quest’anno”, aveva detto per poi aggiungere: “Andrò a sentire l’album domani. Eminem è uno che non spoilera molto, quindi domani è la prima volta che sentirò tutto il disco. Ci saranno anche dei miei brani”. Il primo aprile il post su Instagram con l’annuncio di Infinite 2 con didascalia: “L’attesissimo nuovo album in studio ritorna dove tutto è cominciato”, prima di svelare che fosse uno scherzo. Il nuovo album in uscita durante l’estate di quest’anno sarà il dodicesimo album in studio del rapper di Saint Joseph.













