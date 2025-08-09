Eminem si racconta senza filtri svelando i dettagli della sua battaglia contro la dipendenza dalla droga.

Marshall Bruce Mathers, vero nome di Eminem, si racconta nel documentario autobiografico “Stans”, nelle sale cinematografiche dal 7 al 10 agosto 2025, e parlando della sua vita, del successo, della dipendenza dalla droga e della sua totale rinascita. Lo fa attraverso dichiarazioni, immagine inedite in cui mostra anche il lato più fragile di colui che è considerato uno dei migliori rapper al mondo. Il 52enne, in particolare, nel documentario, si sofferma sulla dipendenza alla droga e dai farmaci a causa della quale arrivava ad assumere quantità spropositate psicofarmaci e antidolorifici quali Vicodin, Valium o Xanax.

La svolta arriva nel 2008 quando, dopo una quasi fatale overdose e la scomparsa dell’amico Proof nel 2006, decide di riprendere in mano la propria vita cominciando un durissimo percorso di disintossicazione che ha dato il via alla sua totale rinascita come uomo e come artista.

Eminem: così ha detto basta alla droga

Nel corso del struggente racconto, Eminem svela quello che è stato uno dei giorni più dolorosi della sua vita a casa della dipendenza ovvero il compleanno di sua figlia Hailie Jade a cui non aveva partecipato: «Ho pianto e continuavo a pensare: “Vuoi perderti di nuovo questo? Vuoi perderti tutto? Se non puoi farlo per te stesso, stro**o, fallo almeno per loro”».

Uscire dalla dipendenza non è stato affatto facile perché il rapper ha dovuto reimparare tutte quelle cose che, fino a quel momento, considerava scontate. Oggi, però, ha vinto quella battaglia così difficile e condivide con tutti la sua gioia: «Ho dovuto reimparare a camminare, a parlare, a rappare di nuovo. Uscirne ha illuminato la mia vita. Ho capito che non avevo più vergogna della sobrietà. Ho cominciato a considerarla come un superpotere ed ero orgoglioso di essere riuscito a smettere», ha raccontato il rapper che ha recentemente perso la madre.

