Eminem: morta la mamma

Grave lutto per Eminem che ha detto addio a mamma Debbie Nelson. La donna è venuta a mancare a 69 anni a causa di un cancro ai polmoni contro cui combatteva da tempo come ha riferito TMZ. Tra la madre ed Eminem il cui vero nome è Marshall Mathers c’è sempre stato un rapporto complicato e travagliato anche se, negli ultimi anni, i due avevano provato a riavvicinarsi e a recuperare il tempo perso.

Il rapper, in merito al rapporto con la madre, ha anche pubblicato il brano My Name Is dall’album del 1999 The Slim Shady LP che aveva scatenato anche una battaglia legale tra i due. Entrambi, tuttavia, stavano provando a superare tutti i problemi al punto che l’artista stava aiutando la mamma economicamente per combattere contro la malattia.

Le ultime notizie sulla salute della mamma di Eminem

A diffondere le ultime notizie sulla salute della signora Debbie Nelson era stato InTouch che aveva svelato che la mamma di Eminem era “malata terminale con un cancro ai polmoni in fase avanzata”, specificando: “Non ci sono molte opzioni. Al momento si trova tra il centro oncologico e i suoi familiari. Ha un tempo molto limitato. Le persone intorno a lei non sono nemmeno sicure che Eminem sia a conoscenza di ciò che sta accadendo a sua madre”, riferiva InTouch, “È buono con sua madre. Si assicura di prendersi cura di lei, ma non parlano molto. Sarebbe positivo per entrambi comunicare. Questo potrebbe dare loro la possibilità di riconciliarsi”.

Nel 2008, parlando del rapporto con il figlio, Debbie Nelson, in un’intervista, aveva dichiarato: “Non rinuncerò mai a nessuno dei miei figli. C’è speranza per tutti. Si tratta semplicemente di ingoiare il proprio orgoglio”.