Eminem, nuovo album “The death of Slim Shady” dal 12 luglio 2024/ Video clip horror per annunciare l’uscita

Eminem annuncia l’uscita del nuovo atteso disco “The death od Slim Shady” (Coup de Grâce), che sarà disponibile dal 12 luglio in tutto il mondo. L’album era già stato anticipato dal singolo “Houdini“, che è già nelle top ten di tutte le classifiche dei brani più ascoltati in streaming e scaricati dalle piattaforme di musica digitale. Un nuovo video, estratto sempre dal 12esimo album in uscita ha accompagnato l’annuncio. Si tratta di un teaser trailer del prossimo singolo “Tobey“, pubblicato già su tutti i social ufficiali di Eminem e disponibile nella vesrione completa su YouTube a partire dal 5 luglio. La clip, nella quale compaiono anche i rapper BigSean e Baby Tron è un seguito del primo video di “Houdini” ed è stata girata in chiave horror.

È infatti ambientato in un ospedale nel quale c’è una donna che sta partorendo, poso dopo la nascita però il bambino si trasforma in un diavolo. Dall’inizio della scena nel trailer quindi, è chiaro anche il riferimento alle stesse ambientazioni macabre, che Eminem aveva scelto per il tour che aveva accompagnato il precedente album, Music to be murdered by, nel quale si mostrava vestito come il personaggio Jason, serial killer immaginario protagonista della famosa saga di Venerdì 13.

Eminem, il video clip horror annuncia l’uscita del nuovo album

The Death of Slim Shady sarà il 12esimo album in studio di Eminem. L’annuncio della data di uscita, il 12 luglio, è stato accompagnato da un post sui social del rapper di Detroit, nel quale viene anticipato anche il trailer del video clip horror che accompagnerà il singolo “Tobey”. L’artista avena già parlato in alcune interviste, della tematica del suo ultimo disco, che ha come titolo la morte del suo alter ego. Lo scorso aprile inoltre, sui profili ufficiali, Eminem aveva pubblicato un altro clip teaser, nel quale veniva annunciata una inchiesta sulla scomparsa di “Slim Shady“, al video aveva partecipato anche 50 Cent, che diceva, come se fosse intervistato al telegiornale: “Non è un amico, è uno psicopatico”.

Verso la fine della clip infine c’era proprio lo stesso Eminem che dichiarava: “Sapevo che era solo questione di tempo per Slim“. C’è già molta attesa non solo per vedere il seguito del video del singolo Tobey, ma anche per l’ascolto dell’album che potrebbe rappresentare una rinascita artistica, visto che con il precedente lavoro del 2020, i critici avevano accusato Eminem di aver sofferto di mancanza di creatività.

