Emis Killa celebra 15 anni di carriera tra successi e momenti difficili: dopo il ritiro da Sanremo 2025, punta al Festival 2026?

Emis Killa, il rapper ha toccato un piccolo grande traguardo

Quindici anni di carriera e non sentirli affatto. Emis Killa ha ancora tanta voglia di correre nel mondo della musica, della sua musica, di sperimentare e mettersi alla prova. E’ con questa fame che negli anni ha realizzato brani che – nel loro piccolo – hanno fatto la storia. Dal debutto sfavillante con L’Erba Cattiva al successo con di Parole di Ghiaccio, alla vittoria del premio come Best New Artist agli MTV TRL Awards nel 2012 e ancora il tormentone estivo con Maracanà che ha fatto da “colonna sonora” ai Mondiali in Brasile 2014.

Insomma, Emis Killa è un vero e proprio talento del rap italiano, un artista che ha avuto la capacità di plasmarsi ed evolversi nel corso degli anni, come dimostrano i tanti successi che l’hanno portato fino all’ultimo album Effetto Notte, molto apprezzato dai fan per il suo taglio più intimo e personale.

Emis Killa sogna Sanremo 2026 dopo il doloroso ritiro dall’ultima edizione della kermesse

Pochi mesi fa, Emis Killa avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2025 ma come noto l’artista ha deciso all’ultimo momento di ritirarsi. Questo perché, come ha riportato Il Corriere della Sera, per alcuni problemi legati all’inchiesta ‘Doppia Curva’. Una situazione su cui il rapper ha voluto sorvolare, almeno pubblicamente, evitando di esporsi all’Ariston e finire in pasto ai media e al pubblico.

“Ho deciso di lasciare perché si sarebbe concentrata troppo l’attenzione su questa faccenda”, le sue parole in una bella intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan nei mesi scorsi. “Sarei stato un piatto troppo appetibile”, la saggia spiegazione di Emis Killa. Che ora naturalmente punta già al Festival di Sanremo 2026, per compensare il dispiacere dovuto all’ultima mancata partecipazione.

