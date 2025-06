Ritiratosi da Sanremo 2025 all’ultimo minuto, Emis Killa ha iniziato a far parlare di sè più del solito dopo il clamore mediatico per via dell’inchiesta Doppia Curva. Dopo aver saputo di essere finito nelle indagini, il rapper ha deciso di non partecipare alla kermesse per concentrarsi sulla sua difesa e abbassare le voci su di lui, ma questo è servito a poco. Ad oggi continuano ad uscire indiscrezioni che lo vedrebbero coinvolto in un rapporto ‘particolare’ con Luca Lucci, del quale non solo era un amico intimo ma anche un ‘collega’ stimato.

In base alla memoria DDA, Emis Killa si sarebbe occupato degli affari dello stadio Meazza, gestendo i gruppi di trasferta, la vendita di gadget all’ingresso e tutto ciò che ruotava intorno al luogo. Le dinamiche erano dirette da Lucci. Ma non è finita qui, si scopre anche che Emis Killa era implicato anche nel giro d’affari di una nota catena di parrucchieri e tatuatori, della quale esiste anche un negozio accanto al Duomo di Milano e Lucci aveva provato anche a coinvolgere Fedez. L’attività sarebbe stata una mera copertura per tutto il marcio che succedeva in curva.

Emis Killa, la fidanzata Martina Bottiglieri e il figlio Romeo: “Parlano male di te senza sapere“

Dopo il suo ritiro da Sanremo, Emis Killa ha ricevuto il costante supporto della sua fidanzata Martina Bottiglieri, che da due anni è la sua compagna dopo una storia finita con Tiffany Fortini. La beauty artist, con la quale ha da poco avuto un figlio di nome Romeo ha preso le difese del fidanzato sfogandosi sui social contro coloro che senza sapere come stanno andando le cose prendono di mira il rapper. Ad ogni modo, la ragazza ha sostenuto la scelta del compagno di fare un passo indietro da Sanremo, pur con la speranza di rivederlo: “Questo ti fa onore, ma tornerai presto su quel palco perché lo meriti davvero tanto e io sarò al tuo fianco. È solo un arrivederci“, scriveva sempre sui social.

Emis Killa, stimatissimo rapper ha da poco pubblicato con Lazza il suo nuovo singolo intitolato “In auto alle 6“, brano dalle sonorità americane che probabilmente avrebbe dovuto portare insieme al collega sul palco dell’Ariston. Al momento, dunque, i suoi progetti non si sono fermati e nonostante le indagini Emis continua a fare il suo lavoro con tanto di collaborazioni insieme ad altri cantanti del suo calibro.