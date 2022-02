Emis Killa e Sanremo 2022/ “Voglio morire ubriaco per vomitare davanti l’Ariston”

Emis Killa dà il via alle provocazioni in vista dell’inizio del Festival di Sanremo 2022. “Voglio morire ubriaco per vomitare davanti alle porte dell’Ariston”, questo il tweet apparso sul suo profilo ieri sera, lunedì 31 gennaio, alle 21:29. Un utente ha così ribattuto: “Prima o poi capiterà anche a te”. Una risposta che non èa andata a genio al rapper, che ha replicato: “Crepare sì, Sanremo per fortuna posso evitarlo”. Poi ha aggiunto: “Però in bocca al lupo a tutti i miei fratellini e le mie sorelline in gara!”.

Già in passato il cantante si era mostrato profondamente critico nei confronti della kermesse ligure, oltre che lontano. “È una cosa che non mi interessa. Non riesco a essere fan di quel mondo lì”, aveva detto due anni fa a RollingStones. Nonostante ciò, aveva elogiato colleghi come Achille Lauro e Mahmood, che sono riusciti a portare sul palco dell’Ariston delle novità per il mondo della musica, pur rifiutandosi di essere poppizzato a sua volta. Ancora prima, nel 2018, aveva rivelato che era stato chiamato a partecipare con la sua “Fuoco e benzina”, ma che alla fine aveva rifiutato poiché gli avevano chiesto di apportare alcune modifiche al testo.

Emis Killa e Sanremo 2022: gli strani post su Twitter

I tweet critici su Sanremo 2022 non sono stati tuttavia gli unici ad apparire sul profilo di Emis Killa a notte fonda. “La cosa più brutta delle persone, lo dirò per sempre, è tutta la saccenza e la spocchia che mettono nell’esprimere sprezzo su personalità vincenti di ogni ambito. Il 99% di questi vive nella mediocrità (e non si parla di soldi), non ha gusto per abbinare due calzini ma parla”, ha scritto ancora il rapper.

Infine, per chiudere, “Bukowski in confronto a me era affabile”. La serie di tweet, parecchio enigmatica, ha lasciato nel dubbio non pochi utenti del web. Se, da un lato, quelli riferiti esplicitamente alla kermesse ligure erano platealmente polemici, gli altri restano un mistero. A chi sono indirizzati? Non è dato saperlo.

Voglio morire ubriaco per vomitare davanti alle porte dell’ariston. — Emis Killa (@RealEmisKilla) January 31, 2022





