Emis Killa, finita relazione con Tiffany/ “Le coppie si ostinano a stare assieme…”

Il noto rapper monzese, Emis Killa, è tornato single. Dopo una lunghissima relazione con la sua storica fidanzata, ha annunciato, a sorpresa, di aver lasciato Tiffany. La comunicazione è avvenuta, come spesso e volentieri accade in questi casi, via social, e precisamente via Instagram. L’artista di Trezzo sull’Adda ha infatti utilizzato le proprie stories per fare chiarezza su questa rottura giunta dopo 8 anni d’amore, da cui è nata anche una figlia. Emis Killa esordisce così, rivolgendosi ai suoi follower e fan: “Non amo spiattellare i caz*i miei sui social ma […] ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese”. Il cantante non intende però rivelare i motivi della fine della relazione: “Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono solo affari nostri”.

EMIS KILLA: “RASSICURO TUTTI, SIAMO ANCORA IN BUONI RAPPORTI”

“Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene – ha aggiunto e proseguito – poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei”. Quindi Emis Killa fa capire come la rottura con Tiffany si era ormai resa quasi obbligatoria: “Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli”. Poco dopo è uscita allo scoperto anche la stessa Tiffany, che sempre attraverso i social ha parlato dell’addio ad Emis, fornendo qualche dettaglio in più sulla fine della loro storia: “A volte succede che due persone non vedano più la vita nella stessa maniera, senza avere la presunzione di pensare di avere ragione l’una sull’altra. Ad Emiliano e me, per ora, è successo questo. Io avrei voluto una cosa e lui il suo totale opposto. La vita è imprevedibile ma è anche il suo bello, perché quando tutto sembra andare malissimo basta un attimo e le cose cambiano”.

