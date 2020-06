Emis Killa / “Il Festival di Sanremo? Non mi interessa perché..” (Tv Talk)

Emis Killa protagonista a Tv Talk, lo show-magazine sulla tv di Rai Educational condotto da Massimo Bernardini. Il famoso rapper italiano torna a parlare di sé in un programma televisivo, raccontando i dietro le quinte, aneddoti e altre curiosità legate alla sua carriera. In questi giorni il nome dell’artista è tornato alla ribalta dopo che ha tuonato su Twitter in difesa di Sergio Sylvestre, finito al centro di un polverone per gli errori durante l’inno di Mameli cantato prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Ad Emis Killa, evidentemente, non sono andate giù le feroci critiche rivolte al collega, così lo ha difeso a spada tratta: “Ma quelli che si indignano per l’errore di Sergio Sylvestre cantando l’inno che problemi hanno? Fatevi una risata che nella vostra situazione non potete parlare, molti di voi non sanno nemmeno coniugare i verbi. Invidiosi. Infelici. Inutili”.

Emis Killa, stoccata al Festival di Sanremo: “Non mi interessa!”

TV Talk si arricchisce quest’oggi di ospiti interessanti e sempre al centro dell’attenzione dei media e degli amanti del gossip. E’ il caso del rapper Emis Killa, a cui viene dedicato ampio spazio. Il conduttore di Yo! Mtv Raps, d’altra parte, è sempre molto abile nel creare dibattiti e spunti per il confronto. Ad esempio, nei giorni scorsi, l’autore di Maracanã e Parole di ghiaccio, aveva messo nel suo mirino il Festival di Sanremo, un evento che non sembra stuzzicare più di tanto le sue fantasie, come dichiarato seccamente in un’intervista rilasciata a Rolling Stone: “Continua a essere una cosa che non mi interessa. Non riesco a essere fan di quel mondo lì. Ho visto gli ultimi due anni – ha detto il rapper –, quando Achille Lauro ha portato Rolls Royce avrebbe dovuto vincere a mani basse. Il pezzo era troppo innovativo”.



