Emis Killa è stato intervistato brevemente dal programma di Rai Tre, Lo Stato delle Cose, il talk di Massimo Giletti che da tempo si sta occupando della questione delle Curve di San Siro e degli Ultras di Milan e Inter. Il rapper, come vi avevamo già raccontato pochi giorni fa, risulta essere indagato nell’ambito dell’inchiesta che ha di fatto “decapitato” i vertici degli ultras nerazzurri e rossoneri, ma si è detto comunque tranquillo. Fermato dal giornalista Rai, si è detto ovviamente dispiaciuto perchè avrebbe preferito andare al Festival di Sanremo.

Dopo la notizia dell’indagine il cantante di Vimercate ha infatti preferito fare un passo indietro, dicendo addio al palco dell’Ariston in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda. In ogni caso Emis Killa ha precisato che non pensa che le sue frequentazioni, quelle appunto con gli ultras del Milan, lo abbiano danneggiato, ne tanto meno sia un reato, che è anche un po’ la tesi dell’altro grande rapper Fedez, che appunto frequentava alcuni degli indagati. Emis Killa parla quindi “solo di amicizia”, aggiungendo di essere “solo indagato”.

EMIS KILLA E LA BARBERIA: “TUTTO LECITO”

Come ricorda Open, l’inchiesta da parte della direzione distrettuale antimafia di Milano sugli ultras prende il nome di Doppia Curva, e nel corso delle indagini gli inquirenti hanno trovato delle armi bianche nella casa dello stesso cantante, alle porte di Monza. Si tratta di preciso di un taser, un’arma in dotazione anche alle forze dell’ordine che spara delle scosse elettriche, ma anche un tirapugni e dei coltelli.

Emis Killa ha parlato anche della Barberia, una catena di tattoo che ha aperto insieme a Fabiano Capuzzo, un altro dei pezzi grossi del tifoso milanesi, e a riguardo il cantante ha replicato alle domande del giornalista dicendo: “Una cosa lecita, non ho fatto niente di strano”, domandando quindi cosa vi fosse di male. Sulle carte dell’ordinanza, Emis Killa viene considerata una persona pericolosa a livello sociale, ed il riferimento è a un episodio che si è verificato allo stadio San Siro, il pestaggio di uno steward (Emis Killa ha “solo” guardato e non ha partecipato), che ha portato all’emissione di un Daspo nei confronti dello stesso artista, che non può quindi recarsi in nessuno stadio italiano.

EMIS KILLA: “CONTESTANO LA PERICOLOSITA’ MA…”

“Contestano la pericolosità – ha aggiunto Emis Killa – in quanto io ero presente durante la colluttazione”, precisando comunque di non averne preso parte, e di essere “diversi metri indietro”. Il cantante ci tiene a precisare che “non ha mai mollato neanche uno schiaffo allo stadio”, quindi si domanda perchè viene considerato pericoloso.

“Questo è tutto quello che posso dire”, aggiungere il cantante monzese. Emis Killa, nel frattempo, ha pubblicato “Demoni”, il brano che lo stesso cantante avrebbe dovuto portare a Sanremo ma che ovviamente non suonerà più al Festival. La pubblicazione è arrivata proprio in queste ore con tanto di post in cui il cantante annunciava: “Meno parole e più musica”.