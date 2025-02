Dopo Sanremo molti si sono chiesti come avesse reagito Emis Killa data la sua auto-eliminazione dal Festival. Intervistato da Alessandro Cattelan insieme a Olly, ha voluto fare il punto della spiegazione, svelando chi è stato il suo artista preferito. Il rapper ha tenuto a precisare che quella di non partecipare a Sanremo 2025 è stata una sua decisione e che il regolamento non lo avrebbe escluso. Il tutto è stato deciso forse per una questione di tranquillità personale vista la vicenda, “Ho deciso io di fare un passo indietro“, ha svelato da Cattelan.

Oltretutto, Emis Killa ha aggiunto di non poter parlare dell’indagine in corso, dispiaciuto però di non essere potuto andare a Sanremo 2025 a parlare di musica. Di certo, come ha affermato il cantante, quest’anno si sarebbe parlato solo dell’indagine che lo ha coinvolto facendo quindi passare in secondo piano il suo brano: “Non volevo polemiche, quando andrò a Sanremo vorrò parlare solo della musica senza avere cose che spostano dall’attenzione“, e forse ha fatto bene così.

Emis Killa parla di Fedez e Joan Thiele: “Non la saluterò mai più”

Quello di quest’anno è stato un Festival “liscissimo”, se così si può dire. Niente polemiche, niente gaffe esagerate e tanta, tanta musica. E forse Emis Killa ha voluto contribuire a mantenere un clima sereno facendo per primo un passo indietro. Ad Alessandro Cattelan ha infatti spiegato di aver immediatamente contattato la redazione del programma per poi mandare un messaggio direttamente a Carlo Conti che poi ha elogiato per averlo sempre difeso in questo marasma: “Lui è un uomo con la U maiuscola”, ha detto. Emis Killa ha poi voluto parlare solo di musica, rivelando qual è stato il brano che ha preferito durante il festival di Sanremo 2025.

Innanzitutto, c’è da dire che il rapper ha voluto pubblicare ugualmente la sua canzone, della quale era molto orgoglioso. Al Festival ha amato moltissimo Lucio Corsi, Bresh, Olly, Gaia, Brunori Sas, Noemi e Joan Thiele. Riguardo a quest’ultima ha mandato un messaggio senza mai ricevere risposta: “Non la saluterò mai più”. E su Fedez? Emis Killa si è espresso anche su di lui, definendolo come un uomo dal carattere molto particolare ma che a Sanremo è stato bravo e ne è uscito bene dopo tutte le enormi polemiche.