Emis Killa “Le donne mi piacciono femminili e senza peli”/ È polemica: “Assurdità!”

Una sessione di “Domande e risposte” su Instagram è servita ad aizzare contro Emis Killa una valanga di pesanti critiche. Il noto rapper ha deciso di fare due chiacchiere virtuali con i fan, rispondendo ad alcune delle loro curiosità, ma alcune sue risposte hanno sollevato un’accesa polemica. Una in particolare ha avuto questa conseguenza. Qualcuno gli ha infatti chiesto se l’aggettivo ‘femminile’ avesse per lui, ad oggi, un senso. Il rapper ha così risposto: “A meno che non vi piacciano le ragazze coi peli, che parlano come gli uomini e via dicendo, sì. – così ha stuzzicato – Adesso aspetto le femministe che mi romperanno i cogli*ni”. Previsione azzeccata, perché le sue parole hanno scatenato tantissimi commenti polemici. “Ho sempre ascoltato le sue canzoni a livello umano però no comment” ha allora scritto qualcuno. E ancora “Qualcuno tolga instagram, anzi direttamente il telefono ad Emis Killa”, e “Ma che assurdità dici?” o “Sei rimasto al Medioevo!”, ha sbottato un follower.

Emis Killa risponde alle critiche: “Predicate bene e razzolate male!”

Emis Killa ha risposto ha un po’ di domande di follower e fan facendo scattare numerose critiche. Proprio sulla questione riguardate l’aggettivo “femminile”, di fronte alla polemica sorta ha poi deciso di chiarire la sua posizione: “Io dicevo per scherzo, ma alla fine le femministe mi hanno rotto davvero le scatole. – ha esordito Emis Killa, per poi spiegare – Io vorrei dire a queste donne che si offendono che probabilmente hanno la coda di paglia. Predicate bene e razzolate male. Voi siete libere di conciarvi come volete; tenervi i peli e fare come vi pare. Però io sarò libero di dire che così non mi piacete? Oppure no? – è sbottato – Sono obbligato a dire che le donne mi piacciono tutte se no sono maschilista? Che discorso è?” E conclude: “I peli fanno schifo anche su di me”.



