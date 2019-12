Emis Killa/ “Non sono ricco: se guadagni 100, più di 50 vanno allo Stato…”

Emis Killa senza freni sui social network. Il rapper ha dato vita a un Q&A con i suoi seguaci su Instagram ed ha risposto così a chi gli chiedeva se gli avesse mai dato alla testa essere famoso: «Mi rendo conto che a volte non ho una concezione equilibrata di alcune cose. Mi è capitato ad esempio di parlare di un paio di jeans come se non costassero troppo e chi mi era di fianco mi ha fatto notare (ridendo) che equivalevano a metà del suo stipendio». Emis Killa ha evidenziato poco dopo: «Non è cattiveria né mancanza di umiltà e infatti cerco sempre di non fare gaffe. Semplicemente ti abitui a un altro modo di vivere e purtroppo a tratti ti dimentichi che la normalità non è quella che stai vivendo tu».

EMIS KILLA SU INSTAGRAM: “NON SONO RICCO”

Poi il rapper ha risposto così a chi gli chiedeva come ci si sente ad essere così ricchi: «Chiariamo anche questa cosa: sono benestante e non ricco. Vasco Rossi è ricco, Ligabue è ricco e via dicendo. Noi rapper di successo sicuramente non ci possiamo lamentare, ma non siamo ricchi. Non come vogliono farvi credere quelli di ultima generazione che vi ascoltate voi giovanissimi”». Una frecciatina allo Stato e all’enorme tassazione: «Ricordatevi anche che viviamo in un Paese dove se guadagni 100 più di 50 vanno allo Stato. Inoltre come recita un detto brianzolo: “i soldi del povero sono come i coglioni del cane si vedono”. Quindi diffidare da chi ostenta troppo».

