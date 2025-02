Sanremo 2025, Emis Killa pubblica il brano Demoni: “Meno parole più musica”

Travolto da un’inchiesta giudiziaria in cui dovrà dimostrare la sua innocenza ed estraneità ai fatti, e dopo essersi ritirato dalla kermesse canora per ragioni di opportunità, nella notte tra il 3 ed il 4 febbraio 2025, Emis Killa ha fatto uscire la canzone con cui avrebbe dovuto gareggiare al Festival di Sanremo 2025. Il brano si intitola Demoni, il rapper il cui nome all’anagrafe è Emiliano Rudolf Giambelli, ha postato il video del suo brano con l’eloquente didascalia: “Meno parole più musica” Segno che in questo momento vorrebbe che l’attenzione si concentrasse più sulla sua arte che non sui suoi problemi giudiziari.

Emis Killa ha pubblicato Demoni in tutte le piattaforme di streaming, è la canzone che avrebbe dovuto portare in gara al Festival di Sanremo 2025 ma per colpa di determinate circostante ha deciso di fare un passo indietro e ritirarsi. Subito dopo con una nota l’organizzazione dell’importante kermesse canora del nostro Paese ha annunciato che non ci sarà nessun sostituto e che i cantanti in gara invece dei previsti trenta saranno diciannove. Il rapper milanese, però, di tutta questa vicenda non ne vuole parlare volentieri e vorrebbe che l’attenzione si catalizzasse solo sulla sua musica. Eloquente in questo senso il posto con cui hanno annunciato l’uscita del brano: una foto con l’indice sulla bocca segno di essere pronto a zittire il chiacchiericcio.

Emis Killa e la canzone Demoni, che avrebbe portato al Festival di Sanremo 2025: testo e significato

Della sua canzone e del significato di Demoni, brano che Emis Killa avrebbe dovuto portare a Sanremo 2025, il rapper ha parlato sia durante la serata di Sanremo Giovani in cui sono state annunciate tutte le canzoni in gara che in un’intervista al Corriere della Sera. Il rapper ha rivelato che Demoni racconta la storia tra un ragazzo e una ragazza, concentrandosi però più sulla chimica in amore…se fosse un quadro descriverebbe la Luna. Al Corsera invece ha spiegato: “Non sempre l’amore salva dai propri demoni e spesso, dopo la storia di una notte, si torna a casa con le stesse inquietudini di prima”. Il video è disponibile su YouTube e del testo di Demoni di Emis Killa, scritto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, colpisce il ritornello:

Sì, sembro pazzo, lo so

e forse a volto lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un piano b

Andrò all’inferno c’est la vie

