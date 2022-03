Emis Killa: “Sanremo sa di vecchio, non so se andrei”/ “Il rapporto con mia figlia…”

Ospite nella nuova puntata di “Tonica” con Andrea Delogu, Emis Killa si è raccontato nel suo lato più intimo e nascosto. Il rapporto con la figlia, la gestione dei social e molto altro nelle parole del rapper. La prima domanda della conduttrice è stata sul suo rapporto con i social network, che l’artista utilizza per dire sempre ciò che pensa, senza filtri: “Il mio manager ieri mi diceva ‘Non hai la percezione di quello che sei per la gente’. Io me ne dimentico quindi scrivo sui social come se avessi quattro followers. Il motivo per cui lo faccio non c’è. Non mi preoccupano le conseguenze. Se uno cambiasse sempre idea sarebbe facile tradirsi, invece se sei sempre sincero non hai questi problemi. Posizione su qualcosa? Non mi sono mai pentito. Neanche il mio manager, non ho mai detto nulla di grave”.

Uno dei tweet più contestati è stato quello su Sanremo: “Sanremo mi sa proprio di vecchio, anche se rispetto quelli che ci vanno. Il problema non sono le canzoni ma il contesto, le inquadrature, come va avanti lo show… Non so se ci andrei mai, non lo dico. Però lo pensai quando vinse Mahmood, quando ho visto l’esibizione finale. Canzone bellissima, ma mi sembra una versione moderna della tv degli anni ’80. Non è nei miei gusti. Mai dire mai, comunque. Chi lo sa”.

Emis Killa e il rapporto con la figlia Perla Blue

Nel corso della sua intervista a “Tonica”, Emis Killa ha parlato anche del rapporto con la figlia. Il rapper è diventato papà, tre anni fa, di Perla Blue, avuta dalla ex compagna Tiffany. Con la piccola, l’artista ha un ottimo rapporto, così come con la sua ex compagna: “Ho una figlia di 3 anni. Io sono separato, la bimba nei giorni scomodi, ovvero quelli dell’asilo, sta con la mamma. Io la tengo il fine settimana perché ho un buon rapporto con Tiffany, la mia ex. Mia figlia ha preso da me, dorme tantissimo. Se io sto ancora a letto si sveglia, mi guarda e dorme anche lei. Mia figlia non si addormenta molto con la ninna nanna. Si addormenta molto con i cartoni animati, le piace Sonic”.

Che papà è Emis Killa? Il rapper ha spiegato di voler creare un rapporto quanto più trasparente possibile con la piccola, anche se questo significherà inevitabilmente fare dei sacrifici o nascondere delle emozioni, come la gelosia: “Con mia figlia mi sono ripromesso di creare un rapporto talmente trasparente da far sì che lei non mi debba mai nascondere niente. Mi dico sempre che se mai sarò geloso, mi sforzerò di non farlo vedere a lei”.



