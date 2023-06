Emis Killa, ultimo saluto a Berlusconi: “Vero selfmade italiano”/ Gli hater lo attaccano: è lite sui social

Emis Killa e il saluto a Silvio Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi ha scatenato diverse reazioni. Sui social, in tanti hanno dedicato un ultimo saluto a Berlusconi sia tra i vip del mondo dello spettacolo che tra i politici e gli sportivi. Su Twitter, anche il rapper Emis Killa ha rivolto un ultimo saluto al Cavaliere i cui funerali si terranno mercoledì 14 giugno, giorno di lutto nazionale, presso il Duomo di Milano. Le parole usate da Emis Killa nel suo ultimo saluto a Berlusconi, tuttavia, hanno scatenato la reazione degli haters.

Molti utenti hanno risposto al tweet del rapper dando il via ad un botta e risposta durissimo. Emis Killa, di fronte alle critiche degli haters, non è rimasto in silenzio, ma ha risposto a sua volta in modo diretto, ma cosa ha scritto esattamente il rapper per scatenare la reazione degli haters?

Le parole di Emis Killa su Silvio Berlusconi

«Rest in peace Silvio. Vero selfmade italiano», le parole scritte da Emis Killa su Twitter. Le parole del rapper milanese hanno così dato il via ad una serie di reazioni sui social. In molti non hanno apprezzato le parole del rapper sul Berlusconi imprenditore. «Raramente ho visto persone patetiche come te. Galletto ignorante che non sei altro, studia la storia di Berlusconi e ti accorgi di cosa ha fatto in ogni campo che ha toccato», scrive un hater.

Le critiche sotto il tweet sono state tante e il rapper ha replicato a tutti pubblicando anche un successivo tweet. “Mentalità da perdenti si palesano nei commenti“, ha cinguettato.

Rest in peace Silvio. Vero selfmade italiano. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 12, 2023

Mentalità da perdenti si palesano nei commenti. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 12, 2023

