Emissioni gas serra: Francia condannata/ Il Tar: “Violati gli accordi di Parigi”

La Francia è stata condannata per non aver ridotto i gas serra e per non aver raggiunto gli accordi di Parigi. Ad infliggere la condanna è stato il tribunale amministrativo della capitale, che ha appunto dichiarato lo stato francese colpevole di “non aver intrapreso azioni sufficienti per combattere il cambiamento climatico”. Come pena, il governo d’oltralpe dovrà versare un euro come risarcimento simbolico ad ognuna delle quattro organizzazioni che hanno intentato la causa, leggasi Oxfam France, Greenpeace e altre due Ong.

Si tratta di una sentenza definita “storica” dai giornali francesi, mentre le quattro organizzazioni di cui sopra hanno puntato il dito contro il presidente Emmanuel Macron, accusandolo di non far susseguire alle parole i fatti. Il Tar di Parigi ha riconosciuto la responsabilità della Francia nella crisi climatica, giudicando illegale il mancato rispetto degli obiettivi in merito ai gas serra; inoltre, viene attribuita allo stato responsabilità di danni ecologici.

EMISSIONI GAS SERRA, FRANCIA CONDANNATA: COSA SUCCEDE ORA?

Il Tar si è concesso due mesi di tempo dopo di che valuterà quali misure saranno necessarie per impedire che in Francia si verifichino ulteriori danni all’ambiente, e di conseguenza lo stato francese potrebbe essere costretto in futuro a prendere delle decisioni ancora più forti per tutelare il clima. Secondo l’agenzia Afp, non sono da escludere sanzioni mirate come risarcimento dei danni ambientali, o stilare una serie di obiettivi da raggiungere in determinati intervalli di tempo, opzioni preferita da parte di Oxfam Francia e Greenpeace, Fondazione Nicolas Hulot e Notre Affaire à Tous. La portavoce di Greenpeace, ha aggiunto: “L’obiettivo è che il Governo adotti misure rapide e forti per ridurre le emissioni di CO2”. Il governo francese aveva respinto le accuse nel 2019, sottolineando che gli obiettivi erano fissati al 2030 e al 2050, ma la replica non ha evidentemente convinto i giudici parigini che hanno emesso la sentenza di condanna.



