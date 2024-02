Emma a Sanremo 2024 con “Apnea”, il video/ Raffinatezza e grinta: inizio bomba per la cantante

Emma è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 e farà senz’altro parlare di sé nel corso delle cinque serate sul palco dell’Ariston. L’artista fiorentina ha preso parte alla kermesse a più riprese in qualità di cantante e ospite e anche quest’anno è pronta a stupire. La cantautrice si è fatta notare fin dal primo momento per un outfit molto femminile, con un look total black. Il suo minidress con calze velate e scollatura a cuore, arricchito da gioielli di marca, è stato apprezzato dal pubblico grazie a uno stile inconfondibile.

Non sono mancate le ormai classiche collanine regalategli da suo padre, che lei utilizza come vero e proprio portafortuna. L’eleganza non si è limitata soltanto al suo aspetto estetico, ma anche alla raffinatezza del suo brano. La canzone Apnea si apre con un sorprendente beat dalle notevoli venature dance, che si discosta in parte dal suo repertorio musicale pop rock. La canzone appare gradevole al primo ascolto e parla di un amore velocissimo, difficile da afferrare. Il tutto con sullo sfondo un ritmo incessante e accattivante nella sua semplicità. Al termine dell’esibizione, l’artista fiorentina invia un bacio al pubblico, per la gioia degli appassionati del Fantasanremo. Nel complesso, il pezzo sembra abbastanza radiofonico e potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera.

Com’è andata Emma nelle classifiche della prima serata? È molto difficile rispondere al quesito, dato che non fa parte dei primi cinque della graduatoria. Finora hanno votato sala stampa, televisioni e web e il televoto e le radio potrebbero ribaltare il risultato. La storica vincitrice di Amici è abbastanza accreditata dai bookmakers per un piazzamento nei pressi del podio e ha tutta l’intenzione di farsi valere durante le sue esibizioni. La cantante si è infatti piazzata al nono posto della classifica Spotify.

La grinta e la capacità di fare spettacolo non mancano per uno dei talenti più cristallini del panorama musicale italiano. Il suo pezzo è fatto per essere canticchiato e potrebbe andare oltre le cinque serate sanremesi. Sarà il tempo a stabilire se Apnea sarà un successo o resterà confinato al teatro Ariston, ma Emma Marrone ha saputo comunque cogliere l’occasione che Amadeus le ha assegnato. La critica e i commenti del pubblico sono stati abbastanza benevoli e hanno accolto con positività una gradita sorpresa musicale. Vedremo nei prossimi giorni se Emma riuscirà a fare ulteriormente breccia tra gli spettatori e la giuria.

