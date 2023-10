Emma Bonino: “Scoprii il tumore per caso in vacanza”/ “Dopo 8 anni di lotta sto bene, ma piango spesso”

Emma Bonino, in una intervista al Corriere della Sera, ha raccontato la sua lotta contro il tumore. “L’ho scoperto per caso. Avevo pianificato con la mia amica Mimmola e la mia famiglia un viaggio dalla Nuova Guinea alle Maldive. In vacanza mi sono ammalata, vomitavo e nessuno sapeva cosa avessi”, ha ricordato. Le analisi necessarie a scoprire l’origine del malessere in quei luoghi non potevano essere accurate, da qui il rientro d’urgenza in Italia.

Emma Bonino: "Fui io a pretendere che mi arrestassero"/ "Sposarmi? Nessuno me l'ha mai chiesto seriamente"

Gli esami condotti dal professor Santini evidenziarono un microcitoma. “Sono scoppiata a piangere. Era l’11 gennaio 2015. Il giorno dopo ho avvisato la mia famiglia e le mie amiche più care. Poi ho fatto la dichiarazione su Radio Radicale. Ho voluto dire: ‘Mi è capitato, ma io non sono il mio tumore’. Ho iniziato subito le cure”. In molti hanno preso a cuore la sua battaglia. “Avevo sentito parlare di eutanasia e fine vita ma ero talmente giovane e fuori di testa, nel senso che ero impegnata su altro, che quella pagina non l’avevo aperta. Ho imparato ad avere voglia di vivere e non arrendermi”.

Marco Pannella, amicizia con Emma Bonino e rottura/ “Non ho mai capito bene perché, ne ho sofferto molto”

Emma Bonino: “Scoprii il tumore per caso in vacanza”. Il racconto

La lotta contro il tumore di Emma Bonino è stata dolorosa, ma a distanza di otto anni la fondatrice di +Europa è riuscita a vincerla. “Sono riuscita a separare me dalla mia malattia, ho lasciato tutto in mano a degli ottimi medici. Il microcitoma aveva la capacità di recidiva anche in altri organi quindi ho fatto un lungo percorso di radioterapia. Dopo otto anni eccomi qua. I miei capelli non cresceranno più, ma intanto 1 a 0 per me”.

Adesso dunque il peggio è passato, ma per tornare ad una vita normale ci vorrà ancora un po’. “Oggi va molto meglio, anche se di tanto in tanto cado, ovunque, anche dalla sedia. Però ho ricominciato a occuparmi di me. La più grande rinuncia è stata non essere autonoma. Anche ora, per alcune attività ho bisogno di assistenza”. E sul suo umore: “Ho degli alti e dei bassi, ci sono dei giorni in cui mi sento più ottimista e altri bui in cui la depressione mi fa male e tento di farmi forza. Ultimamente piango spesso. Sto emotivamente male”, ha ammesso.

Malattia Emma Bonino: “Sono guarita dal tumore”/ Dopo 8 anni il microcitoma se ne è andato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA