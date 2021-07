Emma Bunton, l’ex Spice Girl sposa Jade Jones/ Insieme da 23 anni e due figli

Emma Bunton e Jade Jones si sono sposati. Insieme da più di 20 anni, la “Baby Spice” ha coronato il suo sogno d’amore con il cantante. La coppia ha due figli maschi: Beau (nato nel 2007) e Tate (nel 2011). L’annuncio delle nozze è arrivata tramite Instagram, con una foto corredata di didascalia: “Mr e Mrs Jones!”, ha scritto Emma, parafrasando il celebre film “Mr. & Mrs. Smith” con Brad Pitt e Angelina Jolie. I due cantanti hanno deciso di sposarsi con una cerimonia molto intima. Lei indossava un abito corto bianco, con maniche velate e un lungo strascico. Nessun velo, ma una delicata corona di fiori tra i capelli. Lui in un blazer di Gucci abbinato a una shirt nera e cappello a tesa larga. Tra i commenti al post di Emma Bunton, anche le congratulazioni delle Spice Girls: “Congratulazioni, vi voglio un mondo di bene”, ha commentato Victoria Beckham; “Evviva” ha scritto Mel B e “Yeah, congratulazioni”, sono state le parole di Mel C.

Emma Bunton e Jade Jones: il matrimonio dopo 23 anni insieme

Emma Bunton e il compagno Jade Jonson, insieme dal 1998, si sono sposati dopo 23 anni insieme e due figli. “Baby Spice” si è sempre considerata legata al compagno, al di là di qualsiasi accordo o vincolo: “È stato detto che ci saremmo sposati più di venti volte, ma non abbiamo bisogno di un matrimonio per giustificare il nostro rapporto”, aveva spiegato, nel 2008, in un’intervista al magazine Closer. E ancora: “Le nozze? Dovremmo arrivarci, anche se io lo considero già mio marito e lui mi considera sua moglie. Il problema è che siamo disorganizzati, non riusciamo mai a occuparsi di certi progetti. Sono sicura che, quando ci sposeremo, lo faremo scappando velocemente da qualche parte”, aveva detto Emma Bunton nel 2019. Alla fine, senza grandi cerimonie, Emma ha sposato il padre dei suoi figli.

